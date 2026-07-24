Uzmanlardan sıcak hava uyarısı: 11.00-16.00 arası güneş altında kalmayın

Medical Point Gaziantep Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Duru, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında bulunmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte acil servislerde sıcak çarpması ve sıvı kaybına bağlı başvurular da artıyor. Sıcak çarpması sadece yaşlıları değil, sağlıklı ve genç bireyleri de etkileyebilir. Bu saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı" dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yaz döneminde, güneş ışınlarının etkisinin en yoğun hissedildiği saatlerde dışarıda vakit geçirmenin sağlık açısından önemli riskler oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Duru, sıcak havanın hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

"En riskli saatler 11.00-16.00 arası"

Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde vücudun kendini soğutmakta zorlandığını belirten Prof. Dr. Mehmet Duru, "Özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında uzun süre güneş altında kalmak, sıcak çarpması riskini ciddi şekilde artırıyor. Çocuklar, yaşlılar, hamileler, kronik hastalığı bulunanlar ve açık alanda çalışanlar daha yüksek risk altında olsa da, gerekli önlemleri almayan sağlıklı bireyler de acil müdahale gerektirecek tablolarla karşılaşabiliyor" dedi.

"Bu belirtileri hafife almayın"

Sıcak çarpmasının erken belirtilerinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Duru, "Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, kas krampları, aşırı halsizlik, bilinç bulanıklığı ve 40 dereceye yaklaşan yüksek vücut ısısı sıcak çarpmasının habercisi olabilir. Bu belirtiler görüldüğünde kişi serin bir ortama alınmalı ve vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Susamayı beklemeyin"

Yaz aylarında vücudun terleme yoluyla önemli miktarda sıvı ve mineral kaybettiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Duru, "Birçok kişi susayınca su içiyor. Oysa susama hissi başladığında vücut zaten sıvı kaybetmeye başlamıştır. Gün boyunca düzenli aralıklarla su tüketilmeli, aşırı kafeinli ve şekerli içecekler yerine su ve mineral desteği sağlayan içecekler tercih edilmelidir" şeklinde konuştu.

"Aracın içi dakikalar içinde fırına dönüşebilir"

Park halindeki araçların yaz aylarında birkaç dakika içinde tehlikeli sıcaklıklara ulaştığını vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Duru, "Çocuklar, yaşlılar ve evcil hayvanlar hiçbir şartlarda araç içinde yalnız bırakılmamalıdır. Camın hafif açık olması da riski ortadan kaldırmaz. Bu durum, kısa sürede hayati tehlike oluşturabilir" ifadelerine yer verdi.

"Basit önlemler hayat kurtarıyor"

Yaz sıcaklarından korunmanın sanıldığından daha kolay olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Duru, "Mümkün olduğunca gölgede kalın, açık renkli ve bol kıyafetler tercih edin, şapka kullanın, güneş altında ağır egzersizlerden kaçının ve özellikle risk grubundaki yakınlarınızı sıcak havalarda yalnız bırakmayın. Basit görünen bu önlemler, sıcak çarpmasını ve acil sağlık sorunlarını büyük ölçüde önleyebilir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı