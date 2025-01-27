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Prof. Dr. Cengiz Şen: Boy uzatma ameliyatları artık daha yaygın

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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Şen, boy uzatma ameliyatları ve diz protezi operasyonlarına dair merak edilenleri anlattı. Şen, "30 cm'e kadar boy uzatmak mümkün ancak bu süreç sabır gerektiriyor," dedi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Şen, Haberler.com stüdyosunda Meral Karadağ'ın sunduğu "İyileşme Burada Başlar" programına konuk oldu. Prof. Dr. Şen, özellikle boy uzatma ameliyatları ve diz protezi operasyonlarına dair önemli bilgiler verdi.

"DOĞUMSAL KUSURU OLAN HASTALAR AĞIRLIKTA"

Boy uzatma ameliyatlarının geçmişte daha çok doğumsal kusuru olan hastalara uygulandığını belirten Prof. Dr. Şen, "Yaptığımız ameliyatların büyük bir kısmı doğumsal kusuru olan hastalar. Ancak son 10 yılda kozmetik boy uzatma ameliyatları çoğaldı," dedi. Şen, bu operasyonların gelişmiş teknikler sayesinde daha güvenli hale geldiğini ifade etti.

Prof. Dr. Cengiz Şen: Boy uzatma ameliyatları artık daha yaygın

"30 CM'E KADAR BOY UZATMA MÜMKÜN"

Boy uzatma ameliyatlarıyla ilgili detayları paylaşan Prof. Dr. Şen, "Birden fazla uzatma işlemiyle toplamda 30 cm'e kadar boy uzatmak mümkün. Ancak bu kolay bir işlem değil," diyerek sürecin ciddiyetine dikkat çekti. Modern yöntemlerle ameliyatlarda otomatik çiviler kullandıklarını söyleyen Şen, "8 cm uzama için yaklaşık 8 ay beklemek gerekiyor. 1 cm uzamayı 1 ay olarak hesaplıyoruz," ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Cengiz Şen: Boy uzatma ameliyatları artık daha yaygın

"UZAMA SÜRECİNDE KASLAR AĞRIYA NEDEN OLABİLİR"

Ameliyat sonrası uzama sürecinde kasların kemiklere kıyasla daha az esnek olduğu için ağrılara neden olabileceğini belirten Şen, "Kaslarımız kemikler kadar esnek olmadığı için uzarken daha fazla ağrı yapar. Genellikle tüm uzatmaları 20 yaşına kadar bitirmeye çalışıyoruz," diyerek sürecin önemini vurguladı.

"DİZ PROTEZİ AMELİYATLARINDA ŞİŞLİĞE DİKKAT"

Programda diz protezi ameliyatlarına da değinen Prof. Dr. Şen, ameliyat sonrası enfeksiyon riskine dikkat çekti. Şen, "Diz protezi ameliyatlarından bir hafta sonra dizinizde şişlik başlıyorsa enfeksiyondan şüphe etmeniz lazım," diyerek hastaların bu konuda bilinçli olmalarının önemli olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Cengiz Şen, boy uzatma ameliyatlarının uzun ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu belirterek, doğru bilgilendirme ve profesyonel bir ekip tarafından yürütülen operasyonların önemine dikkat çekti. Aynı zamanda, diz protezi ameliyatlarının komplikasyonlarının erken fark edilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Cengiz Şen: Boy uzatma ameliyatları artık daha yaygın
Haberler.com / Şevval Çelik - Sağlık
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