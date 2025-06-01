Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm: Tiroid, yaşam enerjimizi belirleyen kritik bir organdır

Haberler.com ekranlarında konuşan Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm, tiroid bezinin vücut üzerindeki etkilerinden ve bölgesel farklılıklardan bahsetti. Üzüm'e göre, erken tanı ve farkındalık birçok ciddi sağlık sorununun önüne geçebilir.

"TİROİD YAŞAM ENERJİMİZİ SAĞLAYAN BİR ORGANDIR"

Tiroid bezinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Üzüm, "Tiroid, yaşam enerjimizi sağlayan bir organdır" diyerek hormon dengesinin tüm metabolik süreçleri etkilediğini belirtti. Türkiye'de bu hastalıkların çok sık görüldüğünü ifade eden Üzüm, "Türkiye'de tiroid hastalıklarının görülme sıklığı çok fazla" dedi.

"KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE TİROİD HASTALIKLARI DAHA YAYGIN"

Bölgesel dağılıma da değinen Üzüm, "Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde tiroid hastalıkları daha sık görülüyor" açıklamasında bulundu. Hastaların genellikle kilo artışı, unutkanlık ve halsizlik gibi şikâyetlerle başvurduğunu belirtti. Tiroid bezinin az çalışmasının hafıza sorunlarına neden olabileceğini vurguladı.

"YAŞLILARDA DEMANSIN HIZLANMASINA NEDEN OLABİLİYOR"

Prof. Dr. Üzüm, özellikle yaşlı bireylerde tiroid hastalığının etkilerinin çok daha ciddi olabileceğini belirtti. "Tiroid hastalığı yaşlılarda demansın hızlanmasına neden olabiliyor" diyen Üzüm, tiroid fonksiyonlarının düzenli olarak kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti. Bu durumun sadece bedensel değil, zihinsel sağlığı da tehdit ettiğini sözlerine ekledi.