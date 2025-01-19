Prof. Dr. Ayla Kabalak'tan hayati uyarılar: Metil alkolün solunması bile son derece zararlı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Afife Ayla Kabalak, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olarak önemli açıklamalarda bulundu. Programda sahte içki tüketiminin yol açabileceği ciddi sağlık sorunlarına dikkat çeken Kabalak, vatandaşları bu konuda bilinçli olmaya çağırdı.

Kabalak, sahte içkiyle ilgili tehlikeleri şu sözlerle dile getirdi: "Sahte içkiyi gerçek bir içkiden ayırt etmek son derece zor. Sahte içki üretiminde kullanılan metil alkol, insan sağlığı için ciddi riskler barındırıyor. Metil alkolün yalnızca tüketimi değil, solunması bile son derece zararlı. Bu maddeye maruz kalmak, geçici ya da kalıcı görme kaybı, solunum yetmezliği, bilinç kapanması, karaciğer ve böbrek hasarları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Oksijen yetersizliğine bağlı olarak ciltte mavileşme görülebilir ve bu durum hayatı tehdit eden bir tabloya dönüşebilir."

ETKİLERİ VE BELİRTİLERİ

Prof. Dr. Afife Ayla Kabalak, metil alkol zehirlenmesinin genellikle sahte içki üretiminde kullanılan alkolün kalitesiz ve kontrolsüz bir şekilde işlenmesinden kaynaklandığını belirtti. Bu tür zehirlenmelerde özellikle şu belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:

Şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma, görme bozuklukları veya görme kaybı, solunum problemleri, bilinç kaybı, ciltte mavileşme,

"GÜVENİLİR ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ"

Kabalak, sahte içki vakalarının önlenmesi için vatandaşların yalnızca güvenilir ve denetimli ürünleri tercih etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, içki alımı sırasında şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde yetkililere haber verilmesinin önemini vurguladı.

Son dönemde artan sahte içki kaynaklı zehirlenme vakalarına dikkat çeken uzman, toplum sağlığını tehdit eden bu sorunun önüne geçilmesi için bireysel farkındalığın yanı sıra yetkililerin denetimlerini artırmasının da hayati olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Kabalak, sahte içki kaynaklı zehirlenmelerin erken müdahale edilmediği takdirde ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirterek, bu tür durumlarla karşılaşanların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini söyledi.