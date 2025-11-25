Prof. Dr. Ahmet Ercan kalp krizi geçirip ameliyata alındı! İşte son sağlık durumu

Deprem konusundaki çıkışları ve değerlendirmeleriyle sık sık kamuoyunun gündeminde yer alan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu kez sağlık haberiyle sevenlerini endişelendirdi. Ercan'ın dün kalp krizi geçirdiği ve acil operasyona alındığı öğrenildi.

"IŞIĞIN SÖNMESİN GÜZEL İNSAN"

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ercan'ın dün ciddi bir kalp krizi geçirdiğini belirterek, "Ağabeyim, ışığım, yoldaşım, bilgem Sayın Övgün Ahmet Ercan dün ciddi bir kalp krizi geçirdi… Bugün ağır bir operasyon geçirecek. Tüm dualarımız, kalbimiz kendisiyle, acil şifalar diliyorum. Işığın sönmesin güzel insan...." sözleriyle duygu dolu bir mesaj paylaştı.

"İŞLEM ÇOK BAŞARILI GEÇTİ"

Prof. Dr. Ercan da sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenerek dün akşam kalp krizi geçirdiğini ve kalbindeki ana damarlarından birindeki tıkanıklık nedeniyle ameliyata alınacağını ifade etti.

Operasyonun ardından yeniden bir açıklama yapan Ercan ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Ercan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Değerli arkadaşlar İzmir'de kalpten geçirdiğim işlem çok başarılı geçti. Hastanede bir akşam kalacağım. İlginiz için çok teşekkür ediyorum."