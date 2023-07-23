- Porsuk Çayı'nda boğulan genç 50 dakikalık müdahale ile hayata döndürüldü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşerek boğulma tehlikesi yaşayan 20 yaşındaki genç, sağlık ekiplerinin 50 dakikalık müdahalesinin ardından kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Olay, Gökmeydan Mahallesi Aydın Arat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Mustafa T. ile İlyas Y. Porsuk Çayı'na girdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla İlyas Y., sudan çıkarıldı. Porsuk Çayı'ndan çıkarılamayan Mustafa T. ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Suyun içindeki bataklığa saplanan 20 yaşındaki genç, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı.

Sudan çıkarıldığı esnada kalbi atmayan Mustafa T.'ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaklaşık 50 dakikalık müdahalenin ardından Mustafa T., hayata döndürüldü.

Şahıslar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.