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Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi

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İsviçre firması Nestle, işlettiği kuyulardan birinde dışkı bakterisi bulunması nedeniyle Perrier markalı iki milyon şişe maden suyunu imha etti. Markaya ait maden suyu Türkiye'de de pek çok zincir markette satılıyor.

Fransa'nın güneyindeki Gard'da bulunan bir kuyuda dışkı kaynaklı bakterilerin tespit edilmesi sonucu, Nestle grubuna bağlı Perrier markasına ait iki milyon şişe su imha edilme kararı alındı. Bu durumun, Mart ayında Fransa'nın güneydoğusunu etkileyen Monica fırtınasının ardından yaşanan şiddetli yağışlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Nestle ise kuyunun yetkililerin kontrolü altında uygun bir zamanda yeniden faaliyete geçeceğini belirtti.

"DIŞKI VE İNSANDA BULUNAN BAKTERİ TESPİT EDİLDİ"

Dünyanın dört bir yanında sıklıkla tüketilen ve sağlık açısında faydalı olan maden suyu hakkında son dönemlerde farklı markalara ait ürünler hakkında pek çok haber duyuldu. İsviçre'de Beypazarı maden suyunda "yüksek miktarda bor bulunduğu" açıklanmış ve tüketilmemesi tavsiye edilmişti. Son olarak ise Fransa, Nestle grubuna bağlı Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildiğini duyurdu.

Perrier Maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA NEDENİYLE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bu kapsamda Fransız yetkililer önlem olarak kuyularından birini kullanmayı durdurmasını talep etti. Ürünlerde dışkı örneklerine rastlanılmasının Mart ayı ortasında Fransa'nın güneydoğusunu vuran Monica fırtınasıyla bağlantılı çok şiddetli yağışların ardından gerçekleştiği düşünülüyor.

Perrier Maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi

MADEN SUYU KUYUSU 100 YILDIR HİZMET VERİYOR

Nimes yakınlarındaki Vereze'de bulunan kuyu, 1903 yılında kurulduğundan bu yana Perrier markası için maden suyu üretiyor. Kuyuda daha önce herhangi bir soruna rastlanıp rastlanmadığı da merak konusu oldu. Öte yandan Perrier marka maden suyu Türkiye'deki pek çok zincir markette de satılıyor.

KALİTEYİ KORUMAK İÇİN YASAKLANMIŞ UYGULAMAR KULLANDILAR

Nestle'ye göre işletmenin 'yetkililerin kontrolü altında uygun bir zamanda yeniden faaliyete geçeceği' beklense de maden suyu üreticisi, kaliteyi korumak için bazı markalarında yasaklanmış uygulamalar kullandığını kabul etmesinin ardından Ocak ayının sonundan bu yana zaten baskı altındaydı.

MADEN SUYUNUN İÇİNDE NELER VAR?

  • Sodyum: Asit-baz dengesi, uyarı iletimi
  • Kalsiyum: Kan pıhtılaşması, kemik ve diş sağlığının güçlenmesi, sinir uyarılarının iletimi
  • Florür: Kemik ve diş sağlığı gelişimi
  • Magnezyum: Kas ve sinir sağlığı, kalp sağlığı ve enerji üretimi
  • Potasyum: Vücuttaki su dengesi, hücre metabolizması
  • Bikarbonat: Sindirim sistemi
  • İyodür: Tiroid bezi fonksiyonlarının düzenli çalışması
  • Klörür: Vücuttaki sıvıların dengesini korumak için klorür gereklidir
  • Demir: İnsan vücudu için gerekli olan pek çok mineralden biri olan demir, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin (HGB) üretimi için kullanılır.
Haberler.com / Eymen Dursun - Sağlık

Fırtına İsviçre Türkiye Bakteri Nestle Maden Çevre Sağlık Dünya Haberler

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Yorumlar (8)

Ersan Esen:

Beypazarı candır gerisi malum :))

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Turgut Aydoğdu:

neyseki markayı ilk kez duydum

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Ayhan Kökemli:

Kızılay maden suyu dururken bu markaları da alanın aklına yazık.

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Marko Apostolidis:

kızılay tertemiz ağrı dağının tepesindenmi getiriyor? mesele çevre kirliliği ve türkiye iklim ve çevre korumaya hiç yanaşmıyor, üstelik avrupanın çöpünü alıp bir yere atıp öyle bırakıyor.... aynı şey yarın kızılayında başına gelecek... sen sadece bekle... derken ben avrupa ve turkiye üzerindeki hava durumuna hep bakıyorum. tr çok az yağışlı. Zoom Earth bakmak istersen.

yanıt13
yanıt5
Vscorpion:

Beypazarı , sırma, kızılay başkasına gerek yok

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3
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Hasibe Eroğlu:

Bey pazarı na mana verenler bizlere neler içirmeye çalışıyorlarmış kişi kendinden bilir işi.

8
0
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SERVET BİLGİN:

İçtiklerimizin farklı olduğunu duşunmuyorum kazayla değil bilinçli olarak yapıldığına inanıyorum.

2
1
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Ütopik Yorumcu:

bence en iyisi Kızılay beyoazri

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0
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