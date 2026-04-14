Denizli sağlık camiası yasa boğan ölüm

Denizli'de uzun yıllardır sağlık hizmeti veren Psikolog Hakan Karaalp'ın ani vefatı, ailesi ve sağlık camiasında derin üzüntüye yol açtı. Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, taziye mesajı yayımladı.

Denizli'de uzun yıllardır sağlık alanında hizmet veren ve Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Psikolog Hakan Karaalp hayatını kaybetti. Karaalp'ın ani vefatı, ailesi, çalışma arkadaşları ve tüm sağlık camiasını yasa boğdu.

Vefat haberinin ardından Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk bir taziye mesajı yayımladı. Öztürk, mesajında derin üzüntü içerisinde olduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Psikolog olarak görev yapan çalışma arkadaşımız Hakan Karaalp'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum."

Görev yaptığı Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hem hastaları hem de mesai arkadaşları tarafından sevilen bir isim olan Hakan Karaalp'ın vefatı, Denizli genelinde büyük üzüntüye neden oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
