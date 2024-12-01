Paket gıdalar diş sağlığını tehdit ediyor

Yüksek miktarda şeker, asit ve katkı maddesi içeren paket gıdalar dişleri çürütüyor

GAZİANTEP - Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu, paket gıdaların diş sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek diş fırçalama teknikleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu, paket gıdaların yüksek miktarda şeker, asit ve katkı maddesi içerdiğini, bu maddelerin diş çürüklerine neden olduğunu belirtti. Son dönemlerde sağlıksız beslenme alışkanlıklarının arttığını ifade eden Sürmelioğlu, bireylerin şekerli ve asitli yiyeceklerden uzak durması gerektiğini söyledi.

"Sağlıklı olarak piyasaya sürülen paket gıdalar son derece sakıncalı"

Dr. Sürmelioğlu, "Her şeyden önce dengeli beslenme ve su tüketimini öneriyoruz. Günlük yaşamımızda şekerli ve asitli yiyecek ve içeceklerden mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Bunun yerine yoğurt, peynir gibi kalsiyum kaynakları, yeşil yapraklı sebzeler tüketilmesi diş sağlığımızı olumlu yönde etkiler. Ayrıca ara öğünlerde sağlıklı olarak piyasaya sürülen paket gıdaların tüketilmesinde son derece sakıncalıdır" dedi.

"Ağız ve diş sağlığını korumak, yalnızca estetik kaygılar için değil, genel sağlık için de gereklidir"

Diş hastalıklarının ciddi rahatsızlıklara yol açacağına değinen Dr. Sürmelioğlu, "Ağız ve diş sağlığı, genel sağlık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sindirim ağızda başlar ve burada meydana gelen bir problem genel sağlık üzerinde olumsuz etki oluşturur. Örneğin diş eksikliğinde yeterli öğütme işlemi sağlanamaz ve sindirim sisteminde bozukluklar meydana gelebilir yada diş çürükleri ve diş eti hastalıklarındaki mevcut mikropların kan dolaşımına karışması ile kalp hastalıkları, inme ve damar tıkanıklığı riskini artırabileceğini, aynı zamanda mevcut enfeksiyon sebebiyle dahası bağışıklık sistemi zayıf bireylerde genel bir inflamatuar yanıtı tetikleyebileceği bilinmektedir. Bu sebeple, ağız ve diş sağlığını korumak, yalnızca estetik kaygılar için değil, genel sağlık için de gereklidir. Düzenli diş fırçalama, diş ipi kullanımı, dengeli beslenme ve düzenli diş hekimi kontrolleri, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarındandır. Bu bağlantıyı anlayarak bireylerin ağız sağlığına daha fazla özen göstermesi teşvik edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Diş fırçalama tekniklerine dikkat

Diş fırçalama alışkanlıklarının yanlış şekilde uygulandığına dikkat çeken Dr. Sürmelioğlu, "Bir diğer önemli unsur diş fırçalama alışkanlığıdır. Ne yazık ki toplumumuzda bu alışkanlık edinilemediği gibi, edinildiğinde de yanlış şekilde uygulanmaktadır. Yetişkinlerde orta sertlikte kıllara sahip kuru bir diş fırçasının üzerine bezelye büyüklüğünde diş macunu uygulanarak günde en az iki kez diş etinden dişe doğru süpürme şeklinde fırçalanması önerilmektedir. Fırçalamanın yetersiz kaldığı diş ara yüz bölgelerine diş ipi kullanımı her fırçalamada önerilmektedir. Dil temizleyiciler ile dil yüzeyinin yumuşak birikintilerden arındırılması için gönde en az bir kez kullanılması özellikle ağız kokusu için tavsiye edilmektedir. Ağız gargaraları ağız bakımındaki son uygulamalardır. Gargaraların içerikleri farklı olduğundan hekim önerileri üzerine kullanılmalıdır. Ancak genel olarak diş Fırçalamadan yarım saat sonra yapılması önerilebilir" şeklinde konuştu.

Düzenli bakım genel sağlığı etkiliyor

Diş sağlığının genel vücut sağlığı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu vurgulayan Sürmelioğlu, düzenli diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve dengeli beslenmenin sağlıklı bir yaşamın temel taşları olduğunu belirtti. Ayrıca düzenli diş hekimi kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini ifade etti.