Özbekistan'da Hindistan menşeli öksürük şurubu davası başladı

Özbekistan'da Aralık 2022'de Hindistan menşeli Dok-1 Max isimli öksürük şurubunun kullanılması sonucunda 65 çocuğun ölümüyle ilgili dava mahkemede görülmeye başlandı. Mahkemede, ilacın ülkeye ithal eden ve kullanılmasına izin veren yetkililerin de aralarında bulunduğu 21 sanık yargılanıyor.

Özbekistan'da Aralık 2022'de Hindistan menşeli Dok-1 Max isimli öksürük şurubunun kullanılması sonucunda 65 çocuğun ölümüyle ilgili dava mahkemede görülmeye başlandı.

Özbekistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, Taşkent Şehir Mahkemesi'nde, Hindistan'ın Marion Biotech firmasında üretilen Dok-1 Max öksürük şurubunun kullanılması sonucunda ülkede 65 çocuğun ölümüne yol açmasına ilişkin yürütülen soruşturmada duruşmanın başladığı kaydedildi.

Açıklamada, konuyla ilgili mahkeme öncesinde yapılan soruşturma kapsamında oluşturulan iddianameye göre, söz konusu şurubun kullanılması sonucunda ülke genelinde 65 çocuğun hayatını kaybettiğinin tespit edildiği aktarılırdı.

Açıklamada, aralarında 1 Hindistan vatandaşı ve eski Özbekistan Eczacılığı Geliştirme Kurumu başkanı ile söz konusu şurubu ülkeye ithal eden Kuramax Medikal ve bu ilacın ülkede kullanılmasına izin veren "İlaç Standardizasyon Bilimsel Merkezi" yetkililerinin de bulunduğu toplam 21 sanığın yargılandığı belirtildi.

Açıklamada, sanıkların vergi kaçakçılığı, kalitesiz veya sahte ilaç üretimi ve ticareti, reçeteli ilaçların satış prosedürünün ihlali, rüşvet alma, görevini kötüye kullanma, belgede sahtecilik gibi maddelerden suçlandığı ifade edildi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, Semerkant'taki çocuk hastanesinde geçen Eylül-Aralık 2020 döneminde tedavi gören çocuklardan Dok-1 Max şurubunu kullanan 19 çocuğun vefat ettiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Bakanlık açıklamasında, bu öksürük şurubuyla ilgili yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, ilacın bileşiminde zehirli madde olan etilen glikol tespit edildiği ve bunun üzerine ülkede ilacın satışının yasaklandığı kaydedilmişti.