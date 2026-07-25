Haberler

Osmanlı engerek yılanının ısırdığı kadın panzehir için Manisa’ya sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa’nın Soma ilçesinde zeytinlikte çalışırken Osmanlı engereği tarafından ısırılan kadın, Soma Devlet Hastanesi’nde panzehir bulunamaması üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde zeytinlikte çalışırken Osmanlı engereği tarafından ısırılan kadın, Soma Devlet Hastanesi'nde panzehir bulunamaması üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olay, Soma ilçesine bağlı Bozarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zeytin ağaçlarının dip temizliğini yaptığı sırada elinde aniden şiddetli bir acı hisseden Birsen Çil (50), elini kontrol ettiğinde bir yılan tarafından ısırıldığını fark etti. Yakınlarının yardımıyla Soma Devlet Hastanesi'ne götürülen Çil'e burada ilk müdahale yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde kadını ısıran yılanın Türkiye'nin en zehirli türleri arasında yer alan Osmanlı engereği olduğu belirlendi. Soma Devlet Hastanesi'nde uygun panzehirin bulunmaması üzerine çevre ilçelerdeki hastanelerle irtibata geçildi. Yakın sağlık kuruluşlarından da panzehir temin edilemeyince Birsen Çil, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Manisa'da panzehir tedavisi uygulanan Çil'in kolunda yılan ısırmasına bağlı şişlik ve morarma oluştuğu öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Çil'in sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi

İki savaş iç içe geçti! Ukrayna, İran’a ait gemiyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı yüzde 12,5'lik ek gümrük vergisi yürürlüğe girdiği ilk gün yargıya taşındı

Türkiye’ye yönelik yeni kararı ilk günden mahkemelik oldu!
İngiltere’de askeri üste iki alkollü asker zırhlı araçla park halindeki taşıtlara çarptı

Sarhoş askerler zırhlı araçla kışlayı birbirine kattı! Bilanço ağır
Evli yönetmenle arabada basılmıştı! İşte Aliye'nin Sanem Çelik'inin son hali

Türkiye'yi sarsan yasak aşkın mimarıydı! Şimdilerde tanınmaz halde
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim

Sahneye çıktı, Kılıçdaroğlu rozet takarken o önüne gelene fırça attı
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kameralara yansıdı

Alevler arşa yükseldi, sahildekilerin tavrı "Yok artık" dedirtti
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak