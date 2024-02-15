Hastanın midesinden 2 kilo saç kütlesi çıkarıldı

Akıllara durgunluk veren olay Osmaniye'de yaşandı. Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki bir kadının midesinden ve ince bağırsağından toplam 2 kilo ağırlığında kıl kütlesi çıkarıldı. Rapunzel sendromuna yakalanan kadın, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

MİDE VE İNCE BAĞIRSAĞINDAN 2 KİLOGRAM KIL KÜTLESİ ÇIKARILDI

Uzun süre devam eden karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile defalarca farklı sağlık merkezlerine başvuran ve şikayetleri devam eden hastanın yapılan tetkikler sonucunda midesinde yabancı bir cisim olduğu tespit edildi. Ameliyat sonucu kadının midesinden 2 adet 12-13 santimetrelik ve ince bağırsağında 10 santimetre uzunluğunda 3 adet toplam 2 kilogram kıl kütlesi çıkarıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve önümüzdeki günlerde taburcu edileceği öğrenildi.

Nadir görülen bir vakanın ameliyatını gerçekleştirdiğini söyleyen Yardımcı Doç. Dr. Seçkin Akküçük,' Tetkiklerinde mide ve ince bağırsaklarında tıkanıklığa yol açan midesini tamamına yakını dolduran ince bağırsakta tıkanmaya yol açan büyür kıl yumakları bizim Trikobezoar dediğimiz sindirilmemiş gıdalardan ya da kıl yumaklarından ya da bazı ilaçlardan oluşan bezoarın olduğunu tespit ettik. ifadelerini kullandı.

ÇOK NADİR GÖRÜLEN RAPUNZEL SENDROMUNA YAKALANDI

Hastada nadir görülen rapunzel sendromu tespit ettiklerini belirten Yardımcı Doç. Dr. Seçkin Akküçük, "Bezoarlar çok nadir görülür, çok sık görülmez sindirilmemiş bazı sebze gıda artıkları birikebilir midede buna Phytobezoar diyoruz. Saç yeme alışkanlıkları olabilir, bazı psikolojik rahatsızlıklardan dolayı Trikobezoar diyoruz. Hatta literatürde bu rapunzel sendromu olarak da geçer.

Rapunzelin özel masalı vardır, kuleden saçlarını uzatarak kurtulmaya çalışan bir prensesin hikayesi buradan esinlenilmiş bir rapunzel sendromu adı verilmiş. Çoğunlukla mide ne görülür, nadiren ince bağırsaklarda görülür. Bu hastamızı ilginç kılan özelliklerden bir tanesi hem midede hem de ince bağırsakta ayrı ayrı izole bezoarlarının olmasıydı. Bazen de çok çok daha nadiren de verilen ilaçların erimemesi sonrasında oluşabilir hatta ve hatta yeni doğan ya da sonrasındaki bebeklik aşamasındaki çocuklarda sütün sindirilememesine bağlı olabilir ama onları çok çok nadir görüyoruz. ifadeleriyle hastalığın neden oluşmuş olabileceği yönündeki düşüncelerini anlattı.