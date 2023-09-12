Osman Müftüoğlu'nun sağlık önerileri ve Sezen Aksu ile tanışması

Osman Müftüoğlu, NTV ekranlarında yayınlanacak olan Yeni Hayat programında sağlık önerileri ve hastalıkların belirtileri hakkında bilgi veriyor. Ayrıca, Sezen Aksu ile tanışma hikayesini paylaşıyor.

Osman Müftüoğlu, NTV ekranlarında her pazartesi yayınlanacak olan Yeni Hayat programının ilk bölümüyle ekrandaydı. Nefise Karatay'ın sorularına yanıt veren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kaliteli bir yaşam için sağlık önerileri, hastalıkların belirtileri, teşhis süreçleri, tedavi yöntemlerini anlatırken, izleyiciler merak ettiklerini internette aramaya, eşe dosta danışmaya gerek kalmadan, tüm soruları detaylı anlatımlarla bu programda bulacak.

Sezen Aksu'nun ölüm korkusu

Osman Müftüoğlu, yeni sezonun ilk programında Nefise Karatay'a Sezen Aksu ile nasıl tanıştıklarını anlattı. Müftüoğlu, Ankara Numune Hastanesi'nin başhekimi iken, ortak arkadaşları aracılığıyla Sezen Aksu'nun hastalandığını ve durumun çok ciddi olduğunu öğreniyor ama, Sezen Aksu ve Müftüoğlu bir araya gelemiyorlar...

İlerleyen süreçte Sezen Aksu telefonla arıyor ve Müftüoğlu'na "Çok hastayım size ihtiyacım var, hayatımla ilgili ciddi endişelerim var" diyor.

Osman Müftüoğlu"Bu şarkılarınızın altında söz müzik Sezen Aksu yazıyor. Gerçekten siz mi yazıyorsunuz başkaları yazıyor siz kendi adınızı mı koyuyorsunuz?" diyor, Sezen Aksu "Olur mu öyle şey, benim yazıyorsa benimdir" cevabını veriyor ama sinirleniyor da....

Müftüoğlu "Bu kadar güzel söz ve müzik yapabilen birisi olağanüstü birisidir, Allah'ın mucize etki diye tanımladığımız mucize kısmetleri bu insanlara ayırmıştır diye düşünüyorum, öyle ölümden korkmayın kolay kolay ölmezsiniz" diyor ve Sezen Aksu aynı akşam yeniden arıyor ve Prof. Dr. Müftüoğlu'na "çok iyi geldiniz bana, ben etkilendim, buluşmak için acele etmeyin" diyor...

Makarnacılar üzülecek!

Makarnanın içinden gluteni çekmeniz mümkün değil!

Nefise Karatay, makarna yedikten sonra uykusunun geldiğini söyleyince, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan herkesi ilgilendiren bir makarna açıklaması geldi.

Müftüoğlu: "Makarnayı sıcak yemezseniz, bol sebze ile yaparsanız, ne kadar çok sebze koyarsanız, kan şekerini yükseltmez ve size zararı o kadar az olur. Kıyma, et de makarnanın uyku yapıcısı etkisini azaltır. Glutensiz makarna olmaz.

Makarna undan yapılmak zorunda. Her buğdaydan makarna yapılır. Ama unun içinde gluten muhakkak var. Makarna gibi yapılmış bir ürün yapabilirsiniz, mesela mısırdan sahte bir makarna yapabilirsiniz.

Ama gerçekten makarnanın içinden gluteni çekmeniz mümkün değil, glutensiz ekmek mümkün değil.