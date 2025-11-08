Organ nakliyle 8 hayat kurtulabilir: Türkiye'de 35 bin kişi böbrek nakli bekliyor'

Meral Karadağ ile En Sağlıklısı programında bu hafta, organ nakli ve böbrek sağlığı masaya yatırıldı. Konuklar Dr. Öğr. Üyesi Amil Hüseyinov ve Prof. Dr. Murathan Uyar, organ bağışının tarihi, tıbbi yönleri ve Türkiye'deki mevcut durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

"ORGAN NAKLİ ANTİK MISIR'DAN BERİ HAYATIMIZDA"

Programda organ naklinin geçmişi ve günümüzdeki önemi anlatıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Amil Hüseyinov, organ naklinin kökeninin Antik Mısır'a kadar uzandığını söyledi. Türkiye'de ilk organ naklinin 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde yapıldığını hatırlatan Hüseyinov, organ bağışının hem tıbbi hem insani yönüne dikkat çekti.

"BİR BAĞIŞ 8 HAYAT KURTARABİLİR"

Organ bağışının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Murathan Uyar, "Bir kişi organlarını bağışladığında 8 kişinin hayatı kurtulabiliyor" dedi. Türkiye'de organ bağışı konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini belirten Uyar, ülkemizde 35 bin kişinin böbrek nakli beklediğini açıkladı.

"BÖBREK HASTALIKLARININ EN BÜYÜK NEDENLERİ DİYABET VE HİPERTANSİYON"

Böbrek sağlığı üzerine de bilgi veren uzmanlar, diyabet ve hipertansiyonun dünya genelinde böbrek hastalıklarının iki temel nedeni olduğunu ifade etti. "Hipertansiyon da bir böbrek hastalığıdır" diyen Prof. Uyar, erken teşhis ve düzenli kontrolün hayati önem taşıdığını vurguladı.