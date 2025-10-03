Ordu'da Normal Doğum ve Emzirme Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Ordu'da normal doğum, anne sütü ve emzirme konularında kadınlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Normal Doğum ve Emzirme Haftası dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezinde stant açtı.

Stantta, gebeler ve annelere bilgilendirici broşür dağıtılarak normal doğu, anne sütü ve emzirmenin önemi anlatıldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı koordinesinde, sağlığın güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve sağlıklı bir gelecek bırakılması adına bir takım çalışmalar yapıldığını söyledi.

Anne ve çocuk sağlığının, bu çalışmaların en önemli ayağı olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu bağlamda anne ve çocuk sağlığına fazlasıyla önem verdiklerini, bir takım yeni projeler, çalışmalar ve bilgilendirmeler yaptıklarını anlattı.

Yılmaz, 1-7 Ekim tarihlerinin Normal Doğum ve Emzirme Haftası olarak çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirterek, "Anne ve çocuk sağlığı bir toplumun sağlık verilerinin düzeltilmesi açısından çok önemli bir etken. Bu süreç annelerimizin gebe kalmasıyla başlıyor ve gebelik süreciyle devam ediyor. Doğum süreci ve sonrasında emzirme süreciyle devam ediyor. Biz burada insanlarımızın yanında ve onlara yardımcı olmayı hedefliyoruz." dedi.

Bebek dostu olan hastanelerinin, bu sene "Anne dostu hastane" ünvanını da aldığını ifade eden Yılmaz, Ordu'da yaklaşık 500 gebeye eğitim verdiklerini aktardı.

Gebeleri doğuma hem mental hem de fiziksel açıdan hazırladıklarına işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Doğum sürecinde yanlarında oluyoruz. Sezeryanın bir cerrahi müdahale olduğunu, normal doğumla ilgili ön yargılarını kırmaya çalışıyoruz. Doğum sonrası sürecimizde emzirme polikliniğimizde annelerimizin yanındayız. Süt sadece bir besin değil, aynı zamanda bir bağ. Çocuklarımız için koruyucu ilaç. Bu bağlamda emzirme polikliniğimiz aktif olup annelerimiz ile çocuk arasındaki bağı kurması yönünde ciddi bir çalışma yapılıyor."

Yılmaz, ilk 6 aya kadar anne sütü önerdiklerine dikkati çekerek, "2 yıla kadar da emzirilmesi yönünde teşvikte bulunuyoruz. Ordu'da şu an kadın doğum hastanemizde emzirme polikliniği, gebe polikliniği ve ebe polikliniğimiz aktif olarak çalışıyor. Bütün hastalarımız gelebilirler, bize kayıt olabilirler. Hem mental hem de tıbbi açıdan onları takip edip, çocuklar belli bir yaşa gelinceye kadar onların yanında olacağımızı söylüyoruz." diye konuştu.