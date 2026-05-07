ORAL-B ve Migros’tan çocukların ağız sağlığı için güçlü destek

Dünyada diş hekimlerinin tavsiye ettiği bir numaralı diş fırçası markası olan Oral-B, perakende sektörüne sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da öncülük eden Migros ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte yeni bir sosyal sorumluluk projesine başladı.

Migros’tan alınan Oral-B iO Çocuk ürünleri çocuklar için faydaya dönüşüyor

Projenin hayata geçirilmesi için Oral-B, Migros ve AÇEV arasında iki yıllık bir anlaşma imzalandı. Buna göre, Migros mağazalarından ve Migros Uygulaması’ndan satın alınacak iO çocuk ürünlerinin gelirinden elde edilecek fonlarla çocukların ağız sağlığı desteklenecek. Alınacak ürün hem ailelerin hem de buradan oluşturulan fonla AÇEV’den destek alacak bir çocuğun yüzünü güldürecek. Böylece çocuklar sağlıklı dişlerle geleceğe gülümseyecekler. Projenin sloganı, “Bir Paket İki Gülüş” bu gerçekten yola çıkarak oluşturuldu.

Proje kapsamında ağız sağlığı konusunda anne-babalara yönelik destek programları sunulacak, çocuklara ve ebeveynlerine Oral-B ağız bakım ürünü desteği sağlanacak. Aynı zamanda, çocukların ağız ve diş sağlığına dair bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek, rehberler dağıtılacak ve dijital içerikler üretilecek.

Çocuklara sağlıklı ağız bakım alışkanlıkları kazandırma misyonu çerçevesinde önemli adım!

Yeni sosyal sorumluluk projesine ilişkin konuşan P&G Türkiye Kafkasya & Orta Asya, Sağlık Ağız Bakım Ticari Operasyonlar ve Pazarlama Başkanı Özge Erdem şunları söyledi:

“Oral-B olarak Türkiye’de ağız ve diş sağlığını geliştirmenin temelinde ağız bakımı alışkanlığını daha erken yaşlardan bireylere kazandırmak olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle çocuklara yönelik iO ve diş macunu portföyümüzü daha zenginleştirdik. 6 yaşındaki çocukların ağız bakımında sağlıklı alışkanlıklar kazandırma misyonumuz doğrultusunda ilerliyoruz. Başlatmakta olduğumuz sosyal sorumluluk projemiz bu yönde atılmış önemli bir adımdır. Proje kapsamında Migros mağazaları ve Migros Uygulaması’ndan iO Çocuk ürünleri alan müşterilerimiz de ülkemizde çocukların ağız sağlığının gelişimini desteklemiş olacaklar. Çocuklar için geliştirdiğimiz ürünlerimiz, tüm çocuklar için de faydaya dönüşecek. Bu projede iş birliği yaptığımız AÇEV ve Migros’a teşekkür ederim. P&G’nin ağız sağlığı alanındaki değerli markası ve dünyada diş hekimlerinin 1 numaralı tavsiyesi olan Oral-B ağız bakımını etkinleştiren ve çocuklara bu alışkanlığı kazandıran inovasyonlarla yoluna devam edecek.”

Migros Deterjan Kozmetik Kişisel Bakım Pazarlama Direktörü Sena Erol Özdemir, “Sosyal etkisi yüksek bir şirket olarak dokunduğumuz herkese iyi gelecek projeler hayata geçiriyoruz. Projelerimize müşterilerimizin katkısı ile birlikte toplumsal etkiyi büyütüyoruz. Bu proje ile de çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi ve farkındalıklarının yükseltilmesine destek vermekten mutluyuz. Mağazalarımızdan ve Migros Uygulaması’ndan alınacak her bir ürün çocukların yüzünü güldürecek” dedi.

AÇEV Eğitim Direktörü Umman İrice Özer projeyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “AÇEV olarak otuz yılı aşkın süredir, çocukların hayata eşit bir başlangıç yapabilmesi için anne babalarını bilimsel temelli eğitim programlarımızla destekliyoruz. Çocukların erken yaşlardan itibaren bütüncül gelişimini desteklemek ve aileleri bu süreçte güçlendirmek amacıyla yürüttüğümüz programların sürdürülebilirliğini sağlamak üzere kurum iş birliklerini çok değerli buluyoruz. Çocukların ağız bakımı ve diş sağlığı konusunda ebeveynlerin bilinçlenmesine ve programlarımızın daha fazla çocuğa ve anne babaya ulaşmasına vesile olan Oral-B ve Migros ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Oral-B çocuklara yönelik inovatif iO ürün portföyünü daha da zenginleştirdi

Oral-B, çocukların ağız ve diş bakımı alışkanlıklarını erkenden kazanmalarına verdiği önem kapsamında bu alandaki portföyünü zenginleştirdi. Oral-B iO Çocuk 6+ Stitch & Spiderman Şarjlı Diş Fırçaları çocuklara sunuldu. 6 yaş ve üstü çocuklara yönelik bu inovatif şarjlı diş fırçası Disney karakteri Stitch ve Marvel karakteri Örümcek Adam (Spiderman) ile sunuluyor. Ürün ileri iO teknolojisine sahip. Mikro titreşimler sayesinde daha nazik ve daha etkili bir ağız ve diş temizliği sağlıyor. Tasarımı diş hekimleriyle birlikte yapıldığı için çürüklerin başladığı, erişilmesi güç bölgelere erişiyor; çocukların dişlerine ve diş etlerine hassas davranıyor. 2’şer dakikalık zamanlamalarla müzik çalıyor. Ayarlanabilir üç ayrı hızı bulunan diş fırçasının sesi ve titreşim düzeyi de düşük seviyelerde kalıyor.

3-6 yaş arası çocuklara yönelik Oral-B Çocuk şarjlı diş fırçaları da Disney’in Aslan Kral (Lion King) ve Karlar Ülkesi (Frozen) gibi sevilen filmlerinden alınan karakterlerle sunuluyor. Oral-B, çocukların çok sevdiği Disney ve Marvel karakterlerini kullanarak diş fırçalamayı bir oyuna, eğlenceli bir faaliyete çeviriyor.

Oral-B diş macunları çocuklara ağız ve diş bakımını sevdiriyor

Oral-B’nin sunduğu diş macunu portföyü de çocukların diş fırçalamayı sevmesine katkıda bulunuyor. Küçük çocuklara yönelik Oral-B Kids diş macunu 6+ Aylık günde iki defa iO şarjlı diş fırçasıyla birlikte kullanıldığı takdirde diş çürüklerine karşı 24 saat koruma sağlıyor ve çocukların hoşuna giden bir tadı var. Disney’in Aslan Kral, Karlar Ülkesi veya Marvel’in Örümcek Adamı temalarıyla sunulan diş macunu, hassas dişleri günlük tüketilen gıdalarda bulunan asit ve şekerlerden korumayı hedefliyor.

6 yaş ve üstü çocukların ağız bakımı ihtiyaçları için özel olarak hazırlanan Oral-B Junior diş macununda, ilk kullanımdan başlayarak diş çürüklerine karşı 24 saat koruma sağladığı klinik olarak kanıtlanmış olan Kalay Florür bulunuyor. Ancak bunun için günde iki defa kullanılması gerekiyor. Disney’in Stitch ve Aslan Kral tasarımlarıyla sunulan diş macunu çocukların ağız bakım alışkanlığı kazanmasına yardımcı oluyor.

Umman İrice Özer - AÇEV Eğitim Direktörü, Özge Erdem - P&G Türkiye Kafkasya & Orta Asya, Sağlık Ağız Bakım Ticari Operasyonlar ve Pazarlama Başkanı, Sena Erol Özdemir - Migros Deterjan Kozmetik Kişisel Bakım Pazarlama Direktörü, Asu Sanem Kaya – AÇEV Kaynak Geliştirme ve İletişim Direktörü

