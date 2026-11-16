Op. Dr. Nefesoğlu, kornea nakli sonrası görmenin kişiye göre değişebildiğini belirtti

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Kornea naklinden sonra görmenin ne ölçüde iyileşeceği ve ne zaman netleşeceği kişiden kişiye değişiyor. Medicana Ataşehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şehvar Nefesoğlu, ameliyat öncesinde görme kaybının kaynağını, sonrasında ise uygulanan nakil yöntemini ve gözün iyileşme sürecini dikkate aldıklarını belirtiyor.

Gözün ön yüzündeki saydam doku olan korneada enfeksiyon veya yaralanma sonrası iz, kalıcı ödem ya da şekil bozukluğu gelişmesi görmeyi bulanıklaştırabiliyor. Nakil değerlendirmesinde ilk adım, bulanıklığın ne ölçüde korneadan kaynaklandığını ve hasarın hangi tabakaları etkilediğini belirlemek.

Medicana Ataşehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şehvar Nefesoğlu, ameliyat öncesinde korneayla birlikte retina ve görme sinirini de değerlendirdiklerini açıkladı. Görme kaybının korneadan kaynaklandığı uygun hastalarda nakil sonrasında belirgin bir iyileşme görülebildiğine dikkat çeken Nefesoğlu, retina hastalığı, görme siniri hasarı veya glokom gibi eşlik eden durumların ulaşılabilecek görme düzeyini etkileyebildiğini vurguladı. Ameliyat sonrası gözlük ya da kontakt lens ihtiyacının da takip sırasında değerlendirildiğini ekledi.

Gözün ön yüzündeki doku donör dokusuyla değiştiriliyor

Nefesoğlu, korneanın görmedeki rolünü sislenmiş bir pencere örneğiyle açıkladı. Pencere saydamlığını kaybettiğinde karşıdaki ayrıntıları seçmek nasıl güçleşiyorsa, kornea bulanıklaştığında da görüntünün netliğinin azalabildiğini dile getirdi. Hastaların bazen "göz nakli" olarak adlandırdığı ameliyatta, gözün ön yüzündeki bu dokunun tamamının veya hastalıktan etkilenen tabakasının donör dokusuyla değiştirildiğini aktardı.

Geçirilmiş enfeksiyonlardan kalan izleri, yaralanmaya bağlı hasarları, genetik kornea hastalıklarını ve ileri keratokonusu naklin değerlendirilebildiği durumlar arasında sıraladı. Katarakt ameliyatından sonra kalıcı kornea ödemi gelişen bazı hastalarda ise korneanın sıvı dengesinde görev alan en iç tabakanın incelendiğini kaydetti.

Bazı hastalarda ince bir tabakanın nakli yeterli olabiliyor

Korneanın en iç tabakası etkilendiğinde, uygun hastalarda DMEK adı verilen yöntemle bu ince tabakanın değiştirilebildiğini açıklayan Nefesoğlu, hastaların "dikişsiz kornea nakli" olarak araştırdığı yöntemde donör dokusunu sabitlemek için tam kat nakilde kullanılan çevresel dikişlere ihtiyaç duyulmadığını belirtti.

Hasar ön tabakalarla sınırlı olduğunda sağlıklı iç tabakaların korunabildiğini, derin izlerin veya yapısal değişikliklerin korneanın bütün kalınlığını etkilediği durumlarda ise tam kat naklin gündeme gelebildiğini sözlerine ekledi.

Keratokonusta nakil öncesi seçenekler

Keratokonus tanısı alan hastalarda tedavi planının yaşa, günlük yaşamda görmenin ne ölçüde etkilendiğine ve hastalığın ilerleyip ilerlemediğine göre oluşturulduğunu anlatan Nefesoğlu, farklı tarihlerde çekilen kornea haritalarını karşılaştırarak dokunun şeklindeki değişimi izlediklerini kaydetti.

Gözlük veya kontakt lensle yeterli görme sağlandığında takibin bu seçeneklerle sürdürülebildiğini, uygun hastalarda çapraz bağlama tedavisinin veya kornea içi halka uygulamasının da değerlendirildiğini aktardı. Kornea naklinin, diğer seçeneklerle günlük yaşam için yeterli görme sağlanamadığında gündeme gelebildiğini ekledi.

Günlük yaşama dönüş ve görmenin netleşmesi

Nefesoğlu, günlük işlere dönmenin ve görmenin netleşmesinin farklı zamanlara denk gelebildiğine dikkat çekti. Ameliyatın ardından ilk günlerde batma, sulanma ve ışığa hassasiyet yaşanabildiğini, görmenin toparlanma süresinin ise uygulanan yönteme ve gözün durumuna göre değiştiğini belirtti.

Tam kat nakilde korneanın iyileşirken aldığı şeklin ve dikişlerin astigmatizmayı etkileyebildiğini açıklayan Nefesoğlu, bu nedenle ilk haftalarda ölçülen görme düzeyinin sonraki kontrollerde değişebildiğini aktardı. Dikişlerin muayene bulgularına göre aşamalı olarak alınabildiğini, gözlük veya kontakt lens ihtiyacının da bu süreçte yeniden değerlendirildiğini kaydetti. İşe dönüş, araç kullanma ve spor planının kontrol bulgularına göre ele alındığını, göz içine hava veya gaz uygulanan ameliyatlardan sonra uçuş planının da hekimle görüşülmesi gerektiğini ekledi.

Doku temininden ameliyat sonrası kontrollere

Nakilde kullanılan dokunun göz bankaları aracılığıyla temin edildiğini açıklayan Nefesoğlu, donörün sağlık geçmişi ve enfeksiyon taramalarının yanı sıra dokunun nakle uygunluğunun da incelendiğini belirtti. Ameliyat tarihinin uygun dokunun temini ve hastanın klinik durumuna göre planlandığını aktardı.

Ameliyat sonrası kontrollerde nakledilen dokunun saydamlığı, göz içi basıncı ve varsa dikişlerin değerlendirildiğini ifade eden Nefesoğlu, damlaların kullanım süresinin de nakil yöntemine ve gözün durumuna göre belirlendiğini kaydetti. Görmede yeni bir bulanıklık, gözde ağrı veya kızarıklık ya da ışığa karşı artan hassasiyet geliştiğinde gecikmeden göz hekimine başvurulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı