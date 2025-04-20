Omuz Sıkışma Sendromu: Tedavi Süreci ve Önemi

OMUZ sıkışma sendromu, özellikle 40 yaş üzerindeki hastalarda, spor yapanlar ve başüstü aktiviteleriyle uğraşan meslek gruplarında sıkça görülen bir sağlık sorunu. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Rodi Ertoğrul, omuz sıkışma sendromu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Ertoğrul, "Omuz sıkışma sendromu, erken dönemde tedavi edilmezse, uzun vadede daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor" dedi.

Omuzda yaşanan ağrılar, pek çok kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rodi Ertoğrul, omuz sıkışma sendromu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Hastaların çoğunun bu sorunu cerrahi müdahale olmadan tedavi edebileceğini söyledi.

OMUZ SIKIŞMA SENDROMU VE TEDAVİ SÜRECİ

Omuz sıkışma sendromunun genellikle kırk yaş ve üzerindeki hastalarda görüldüğünü belirten Dr. Ertoğrul, "Bu hastalık, baş üstü aktivite gerektiren sporlar ve mesleklerle ilgilenen kişilerde daha yaygındır. Hastalar gece ağrıları, omuzda ağrı, kıyafet giyerken zorluk gibi şikayetlerle bize başvururlar" dedi.

Dr. Ertoğrul, tedavi sürecinde genellikle cerrahi müdahale yapılmadığını, hastaların çoğunun tedavi edilmediği için iyileşmediğini vurguladı. Tedavi için antienflamatuar ilaçlar kullanıldığını, fizik tedavi ve gerekirse steroid enjeksiyonlarının uygulandığını belirtti.

İYİLEŞME OLMAZSA SÜREC CERRAHİ YÖNTEME EVRİLİYOR

Omuz sıkışma sendromunun sebepleri arasında tendon ödemi, kas iltihaplanması ve kemik eğriliği yer aldığını belirten Dr. Ertoğrul, tedavi için ilk aşamada ilaç tedavisi ve fizik tedavi uygulandığını söyledi. "Eğer hastalık ilerlemezse, tedaviyle başarılı sonuçlar alabiliyoruz" dedi. Tedaviye yanıt alınamadığı takdirde, son çare olarak artroskopik kapalı cerrahi müdahale ile sıkışıklık ve ödemli dokuların temizlendiğini ifade etti.

SPORCULARDA SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR

Profesyonel sporcularda daha hızlı bir tedavi süreci gerektiğine değinen Dr. Ertoğrul, steroid enjeksiyonlarının erken dönemde ön plana alındığını ve fizik tedaviyle desteklendiğini söyledi. "Sporcuların hızlı bir şekilde geri dönmesi için bu yöntemler etkili olabilir. Ancak tedavi edilmediğinde ilerleyen aşamalarda kas yırtıkları gibi daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Omuz sıkışma sendromu, erken dönemde tedavi edilmezse, uzun vadede daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor" şeklinde konuştu.