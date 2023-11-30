OMÜ Tıp Fakültesi, Senegal'de Batı Afrika'daki İlk Böbrek Nakillerini Gerçekleştirdi

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, " Senegal'de 4 günde 3 böbrek nakli yaptık. Bu nakiller Batı Afrika'daki ilk böbrek nakilleriydi" dedi.

Türkiye Organ Nakli Vakfı ve Senegal Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat ile Senegal'e böbrek nakli için giden 11 kişilik ekibin içerisinde yer alan OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve OMÜ Böbrek Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, gerçekleştirdikleri nakilleri ve yaşadıkları deneyimlerini anlattı. 24-28 Kasım'da gerçekleştirilen seyahatte yaptıkları böbrek nakillerinin, Batı Afrika'da ilk olma özelliği taşıdığını belirten Yakupoğlu, nakiller nedeniyle Senegal Devlet Başkanı Macky Sall tarafından Senegal Devlet Nişanı ile ödüllendirildiklerini söyledi. Senegal'in en gelişmiş hastanesinde dahi imkanlarının kısıtlı olduğunu ancak nakil gerçekleştirdikleri hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Yakupoğlu, "Bu bölge içerisinde yalnızca kornea nakli yapılmış. Bizlerden iş birliğinin devam etmesini ve karaciğer nakillerinin de yapılması istediler" diye konuştu.

'BÖLGE ÜLKELERİ İÇİN DE İLKTİ'

Böbrek nakillerinin Senegal için önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yakupoğlu, "24-28 Kasım tarihleri arasında Türkiye Organ Nakli Vakfı ve Senegal Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat sonucunda Türkiye'de oluşturulan böbrek nakli konusunda deneyimli bir ekip ile Senegal'i ziyaret ettik. Bu ziyaretimiz sırasında Dakar Ouakam Askeri Hastanesi'nde 3 başarılı böbrek nakli gerçekleştirdik. Oraya gittiğimizde edindiğimiz intiba şu oldu. Bugüne kadar Dakar'da Senegal'de hiçbir böbrek nakli yapılmamış ve biz burada gerçekleştirilen ilk nakilleri yaptık. Bu sadece Senegal için değil, bölge ülkeleri için de bir ilkti. Batı Afrika'daki ülkelerde de bugüne kadar hiçbir şekilde nakiller gerçekleşmemiş. Dolayısıyla Batı Afrika'da gerçekleşen ilk nakiller olması açısından çok büyük önem arz ediyordu. Senegalli meslektaşlarımızın bir kısmı Türkiye'de eğitim alan doktorlardı. Bu yapılan ameliyat ülke için çok önemliydi ve başkanlık da bu konuya ilgi gösterdi. Devlet Başkanı Macky Sall, Türk heyetini kabul etti. Gerçekleştirdiğimiz işlemlerden ötürü bizleri Senegal Devlet Nişanı ile ödüllendirdi. İyi bir intiba yaratarak, 4 günde az zamanda çok iş yaparak ülkemize geri döndük" ifadelerini kullandı.

'KARDEŞİ İÇİN 20'DEN FAZLA KİLO VERMİŞ'

Nakil yapılan hastaların ve vericilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Yakupoğlu, "Orada 3 alıcı-verici çifte nakil gerçekleştirdik. Bu çiftlerden birisi karı-kocaydı. Eşi karısına böbreğini bağışlarken, diğer nakiller de iki kız kardeş ve bir erkek kardeş çift arasında gerçekleşti. Her nakilde olduğu gibi bu nakillerde de değişik hikayeler vardı. Kısıtlı bir zaman sürecinde burada olacağımız biliniyordu. Nakil yapacak kız kardeşin bir tanesi oldukça kiloluymuş ve verici olması için uygun olmayan bir kız. Bunun için biz gelmeden, orada da cerrahi olarak zayıflama imkanı da olmadığı için öncelikle diyetle 20 kilodan fazla kilo verip kendisini nakil için hazırlamış ve o şekilde ameliyatını gerçekleştirdiğimiz bir vericimiz vardı. Şu anda hepsi sağlık ve iyi durumdalar" dedi.

'ÜLKEMİZDE İLERİ TEDAVİ VE TEŞHİS YÖNTEMLERİ KULLANILIYOR'

Senegal seyahatlerinin kendileri için önemli bir deneyim olduğunu söyleyen Yakupoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakikaten Türkiye sağlık konusunda çok önemli adımlar atmış durumda ve çok ileri tedavi ve teşhis yöntemleri kullanılıyor ülkemizde. Orada gördüğümüz kadarıyla çok yokluklar içerisinde gerçekleştiriliyor bu işler. Çalıştığımız hastane Senegal'in en gelişmiş hastanesi. Askeri bir hastane içerisinde bu işlemleri gerçekleştirdik. Ancak kullanılan alet edevat olsun, hijyenik şartlar olsun çok da iç açıcı değildi. Ama bütün bunlara rağmen elimizden geleni gerçekleştirip, uygun bir şekilde bilimden ödün vermeden ameliyatları gerçekleştirdik." (DHA)