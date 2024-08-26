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Nöropsikolojik Testler Beyin Sağlığı ve İşlevselliğinin İncelenmesinde Önemli

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Medipol Üniversite Hastanesi'nden Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, nöropsikolojik testlerin beyin sağlığı ve işlevselliğinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesine olanak sağladığını belirtti. Testlerin erken tanı ve tedavi süreçlerinde büyük etki yarattığını vurgulayan Hanoğlu, Alzheimer, parkinson, inme, multipl skleroz gibi nörolojik hastalıklarda bilişsel bozuklukların erken teşhisinin önemini vurguladı.

Medipol Üniversite Hastanesi'nden Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, beynin işleyişinin incelenmesi için etkili yöntemlerden biri olan nöropsikolojik testlerin önemine vurgulayarak, nöropsikolojik değerlendirmenin beyin sağlığı ve işlevselliğinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesine olanak sağladığını söyledi. Bireylerin bilişsel risklerinin ortaya konulmasından demansların erken tanısına, bilişsel bozulmanın biçimini ortaya koyarak hastalıkta doğru tanının konulmasına ve doğru tedavi stratejilerinin belirlenmesinde nöropsikolojik testlerin önemli bir araç olduğunu belirtti.

Demanslar gibi zihinsel becerileri etkileyen Hastalıkların temelinde erken tanı tedavi süreçlerine de büyük etki yaratıyor. Alzheimer, parkinson, inme, multipl skleroz gibi nörolojik hastalıklarda bilişsel bozuklukların erken tanısı, tedavi süreçlerini de olumlu yönde etkiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, bireylerin bilişsel risklerinin ortaya konulmasından demansların erken tanısına, bilişsel bozulmanın biçimini ortaya koyarak hastalıkta doğru tanının konulmasına ve doğru tedavi stratejilerinin belirlenmesinde nöropsikolojik testlerin önemli bir araç olduğunu söyledi.

ALZHEİMER'DA ERKEN TEŞHİS

Nöropsikolojik testlerin bireyin bellek, düşünme ve diğer bilişsel işlevlerindeki değişikliklerini objektif bir şekilde değerlendirmeyi sağladığını ifade eden Prof. Dr. Hanoğlu, "Daha hafif bilişsel bozukluk döneminde yani klinik demansın ortaya çıkmasından önce başlamış olan bilişsle kaybın tanınmasını ve hangi tür demansa doğru ilerleyebileceğini anlayabilmemizi sağlıyor. Alzheimer hastalığı gibi ilerleyici demansların erken teşhisi ve farklı demans türlerinin bilişsel belirtilerinin doğru yorumlanması da bu testler sayesinde mümkün oluyor" diye konuştu.

'HASTALIKLARI AYIRT ETMEDE KULLANILIYOR'

Nöropsikolojik değerlendirmenin aynı zamanda psikiyatrik bozuklukların ve tıbbi durumların bilişsel etkilerini değerlendirmede de kullanıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Hanoğlu, "Depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik sorunlar ile Alzheimer hastalığı ve diğer demans durumlarını ayırt etmeye yardımcı olur, ayırıcı tanıda kullanılır. Özellikle demans tanılarında, nöropsikolojik değerlendirme ayırt edici bir araç olarak ön plana çıkar. Son dönemde hastalık sürecinin geciktirilebilmesine yönelik tedavilerin ortaya çıkmaya başlaması nedeniyle Alzheimer hastalığı gibi ilerleyici demansların erken teşhisi ve farklı demans türlerinin bilişsel belirtilerinin doğru yorumlanması giderek son derecede önem kazanmıştır" İfadelerini kullandı.

'NÖROLOJİK HASTALIKLARDA BİLİŞSEL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİ İÇİN ÖNEMLİ'

Testlerin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hanoğlu, "Nöropsikolojik değerlendirme, bireyin bilişsel ve zihinsel işlevlerinin derinlemesine incelenmesini sağlayan kapsamlı bir değerlendirme olarak önem kazanmaktadır. Bu değerlendirme yöntemleri, beyin sağlığı ve işlevselliği hakkında kritik bilgiler sunarak, inme, multipl skleroz, parkinson, epilepsi gibi nörolojik bozuklukların seyrinde ortaya çıkan bilişsel bozuklukların teşhisi ve tedavi sürecinin yönetilmesinde temel bir rol oynamaktadır. Nöropsikolojik değerlendirme günümüzdeki gelişmiş nörogörüntüleme yöntemlerine karşın hala bilişsel işlevlerin objektif değerlendirmesi için elimizdeki tek yöntemdir" dedi.

'ALZHEİMER, PARKİNSON, İNME, MULTİPL SKLEROZ'

Nöropsikolojik testlerin beyin tarafından kontrol edilen çeşitli bilişsel işlevleri değerlendirdiğini söyleyen Hanoğlu, "Bellek, görsel-uzamsal beceriler, dikkat, dil gibi alanlarda yapılan bu testler; bireyin yaşına, eğitim düzeyine ve değerlendirmenin amacına göre farklılık gösterir. Bu sayede alzheimer, parkinson, inme, multipl skleroz gibi nörolojik hastalıkların özellikleri çerçevesinde oluşturulan özelleşmiş test bataryaları halinde uygulanır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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