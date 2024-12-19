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Normal Doğumun Bebek Sağlığı Üzerindeki Faydaları

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, normal doğum ile doğan bebeklerde diyabet, alerjik astım ve obezite gibi hastalıkların görülme ihtimalinin daha düşük olduğunu belirtti. Medicana Hastanesi'nde yapılan bilgilendirmelerde, normal doğumun avantajları ve anne adaylarına sunulması gereken destekler anlatıldı.

Normal doğumla doğan bebeklerde bazı rahatsızlıkların görülme ihtimali daha düşük

KONYA - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, normal doğumla doğan bebeklerde, annenin florasıyla temas ettiği için ilerleyen çocukluk çağı yaşlarında diyabet, alerjik astım, obezite gibi bazı rahatsızlıkların görülmesi ihtimalinin normal doğumlarda sezaryen doğumlara göre daha düşük olduğunu söyledi.

Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun ve beraberindeki ekip, normal doğum ile sezaryen doğum arasındaki farklara dikkat çekmek için hastanede kurulan stantta vatandaşları bilgilendirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan eylem planına göre bazı uygulamaların hayata geçmesiyle birlikte normal doğum oranlarının artacağına değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, "Bunların başında öncelikle artık günümüzde anne adaylarının doğum öncesinde mutlaka doğuma hazırlık eğitimi almalarını istiyoruz. Bu eğitimler sayesinde anne adayı doğum konusunda bilinçlenmiş, korkularından arınmış oluyor. Normal doğumu teşvik etmek amacıyla bir de bunun yanında anne adaylarına doğumun yapılacağı hastanede mutlaka doğumla ilgili annenin konforunu, huzurunu, mahremiyetini ön planda tutacak ortamların sağlanması gerekiyor. Anneler her ne kadar doğuma hazırlık eğitimi alırlarsa alsınlar, aktif doğum ağrılarının başlamasıyla birlikte eğer yalnız kalırlarsa sezaryen ihtimali artıyor. Bu yapılan çalışmalarla da ortaya konulmuş. Bu aktif doğum dalgalarının başladığı dönemde güçlü bir doğum ekibiyle birebir destek alan gruplarda normal doğum oranlarının arttığını, sezaryen doğum oranlarının yüzde 50 oranında azaldığını görüyoruz. Doğumun yapılacağı ortamda mutlaka ağrıyla mücadelede bazı alternatiflerin, doğum alternatiflerinin de sunulması gerekiyor. Uygulama olarak sıcak su uygulamaları, bazı masaj uygulamaları normal doğum şansı veya suda doğum alternatifi gibi alternatiflerin bulunulan hastanede anne adayına sunulmasının normal doğuma büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu konuda yine annenin doğumlarda hareket özgürlüğü çok önemli. Eğer annenin hareket özgürlüğü sağlanırsa bebek doğum kanalında çok daha rahat bir şekilde ilerleyecek ve normal doğurma ihtimali artacaktır" dedi.

"Bebeğin beslenmesinde özellikle ilk gün büyük avantaj sağlar"

Normal doğumun faydalarını sıralayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, "Öncelikle normal doğumla doğan bebeklerin anneyle ayrılma ihtimalleri daha düşüktür, doğumda ten tene temas yapma ihtimalimiz daha fazladır. Tüm bunlar anne bebek bağlanmasında çok olumlu katkılar sağlayacaktır. Doğumun hormonal aksı, normal doğumda daha iyi çalıştığı için oksitosin dediğimiz süt hormonunun salınımı daha hızlı ve erken olacaktır. Bu da bebeğin beslenmesinde özellikle ilk gün büyük avantaj sağlar. Normal doğumlarda kesi yeri enfeksiyonu, kanama, komşu organ yaralanması gibi bir takım riskler sezaryen doğuma göre son derece düşüktür. Normal bebek annenin doğum kanalında ilerlediği için akciğerlerindeki sıvıları atmış olduğu için doğum sonrası yeni doğan yoğun bakım ünitelerine bebeğin gitmesi ihtimali normal doğumlarda sezaryen doğumlara göre daha düşüktür. Yapılan çalışmalarda ortaya konulmuş ki özellikle normal doğumda bebek annenin florasıyla temas ettiği için ilerleyen çocukluk çağı yaşlarında diyabet, alerjik astım, obezite gibi bazı rahatsızlıkların görülmesi ihtimali normal doğumlarda sezaryen doğumlara göre daha düşüktür. Ülke ekonomisine getirisi anlamında baktığımızda özellikle sezaryen doğumlarda, normal doğumlara göre maliyet riski çok daha fazladır. Biz de tüm bu güncel veriler ışığında annelerimize, anne adaylarımıza uygun doğum ortamlarını hazırlayarak onlara birebir kesintisiz olarak destekleyerek mutlu anne ve bebek kavuşmalarına eşlik etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Normal doğum oranlarımız sezaryene göre daha yüksek seyrediyor"

Medicana Konya Hastanesi Başhekimi Dr. Elif Ünüvar da, "Biz de Medicana Hastanesi olarak, hastanemiz kadın doğum ekipleri beraber gebe adaylarını ve gebe hastalarımızı normal doğuma teşvik ediyoruz. Normal doğumun faydalarından öncelikle bahsediyoruz. Eğer riskli bir gebeliğimiz yoksa ve normal doğum açısından herhangi bir sıkıntı yoksa hastalarımızı normal doğuma teşvik etmek için hastane olarak elimizden gelen bütün çaba ve önerilerde bulunmaktayız. Hastanemizde normal doğum oranlarımız sezaryene göre daha yüksek seyrediyor" diye konuştu.

Normal Doğumun Bebek Sağlığı Üzerindeki Faydaları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - Sağlık
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