Niğde İl Sağlık Müdürü, Türkiye'de 30 bin 675 kişinin organ nakli beklediğini duyurdu

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan; 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'de 30 bin 675 kişinin organ nakli beklediğini belirterek vatandaşları bağışta bulunmaya çağırdı.

İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan; nakil bekleyenlerin 26 bin 141'inin böbrek nakline ihtiyaç duyduğunu, bekleme listesindeki 599 kişinin ise çocuk olduğunu bildirdi. İnan, 2025 yılında 4 bin 769 kişinin organ nakli beklerken hayatını kaybettiğini de kaydetti. Niğde'de bugüne kadar 2 bin 671 kişinin organ bağışında bulunduğunu belirten İnan, 2024'te beyin ölümü gerçekleşen 5 kişiden 2'sinin, 2025'te ise 13 kişiden 6'sının organlarının bağışlandığını aktardı. İnan, 2026'da açıklama tarihine kadar beyin ölümü gerçekleşen 8 kişiden 1'inin organlarının bağışlandığını ifade etti. İnan; "Niğde'de yapılan bağışlar sayesinde toplam 18 böbrek, 8 karaciğer, 2 kalp ve 18 kornea nakli gerçekleştirildi. Organ bağışı başvuruları yetkili sağlık kuruluşlarının yanı sıra e-Devlet ve e-Nabız üzerinden de yapılabilir. Bugün vereceğimiz bir bağış kararı, yarın bir çocuğun geleceği, bir annenin umudu, bir ailenin yeniden mutluluğu olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı