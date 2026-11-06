Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Niğde İl Sağlık Müdürü, Türkiye'de 30 bin 675 kişinin organ nakli beklediğini duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde İl Sağlık Müdürü, Türkiye'de 30 bin 675 kişinin organ nakli beklediğini duyurdu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, Organ Bağışı Haftası mesajında Türkiye'de 30 bin 675 kişinin organ nakli beklediğini açıkladı. İnan, Niğde'de bugüne kadar 2 bin 671 kişinin bağışta bulunduğunu belirterek vatandaşları bağışa çağırdı.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan; 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'de 30 bin 675 kişinin organ nakli beklediğini belirterek vatandaşları bağışta bulunmaya çağırdı.

İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan; nakil bekleyenlerin 26 bin 141'inin böbrek nakline ihtiyaç duyduğunu, bekleme listesindeki 599 kişinin ise çocuk olduğunu bildirdi. İnan, 2025 yılında 4 bin 769 kişinin organ nakli beklerken hayatını kaybettiğini de kaydetti. Niğde'de bugüne kadar 2 bin 671 kişinin organ bağışında bulunduğunu belirten İnan, 2024'te beyin ölümü gerçekleşen 5 kişiden 2'sinin, 2025'te ise 13 kişiden 6'sının organlarının bağışlandığını aktardı. İnan, 2026'da açıklama tarihine kadar beyin ölümü gerçekleşen 8 kişiden 1'inin organlarının bağışlandığını ifade etti. İnan; "Niğde'de yapılan bağışlar sayesinde toplam 18 böbrek, 8 karaciğer, 2 kalp ve 18 kornea nakli gerçekleştirildi. Organ bağışı başvuruları yetkili sağlık kuruluşlarının yanı sıra e-Devlet ve e-Nabız üzerinden de yapılabilir. Bugün vereceğimiz bir bağış kararı, yarın bir çocuğun geleceği, bir annenin umudu, bir ailenin yeniden mutluluğu olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı

Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netflix'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı

Netflix gecesinde kapıda kaldı! Tuhaf mimikleriyle açıklama yaptı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı

Kalacak mı? Kuyt için karar çıktı
Beverly Hills 90210 dizisinin yıldızı Kimmarie Johnson hayatını kaybetti

Ünlü dizinin oyuncusundan acı haber! Henüz 50 yaşındaydı
Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı

Milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kötü bitti

Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kötü bitti
Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi

Dün gece bir ilki yaşadı! Herkes şokta
Icardi'nin başı dertte! Lüks villa yüzünden icralık oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Rezil oldu