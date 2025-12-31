Nevşehir'de 5 ambulans hizmete alındı

Nevşehir'de, 4'ü Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen, 1'i de hayırsever iş insanı tarafından hibe edilen 5 ambulans hizmete alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni araçların hizmete alım töreni, İl Ambulans Servisi Başhekimliği önünde yapıldı.

Törene katılan Vali Ali Fidan, yaptığı konuşmada, sağlık alanında hayata geçirilen her yatırımın doğrudan insan hayatına dokunan hizmet olduğunu ifade etti.

Fidan, şunları kaydetti:

"Acil sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımızın daha hızlı ve etkin şekilde yararlanmasını sağlayacak yeni araçlarımızın ilimize kazandırılmasına katkıları dolayısıyla Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na şükranlarımı sunuyor, devlet millet dayanışmasının en güzide tezahürlerinden birini sergileyen hayırsever iş insanı İbrahim Arısoy'a teşekkür ediyorum. Yeni araçlarımızın ilimize ve tüm Nevşehirli hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Vali Fidan, törenin ardından İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar ve sağlık personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.