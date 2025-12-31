Haberler

Nevşehir'de 5 ambulans hizmete alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de, Sağlık Bakanlığı ve hayırsever iş insanı tarafından tahsis edilen 5 ambulans, acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla hizmete girdi. Vali Ali Fidan, ambulansların ilimize kazandırılmasında katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Nevşehir'de, 4'ü Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen, 1'i de hayırsever iş insanı tarafından hibe edilen 5 ambulans hizmete alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni araçların hizmete alım töreni, İl Ambulans Servisi Başhekimliği önünde yapıldı.

Törene katılan Vali Ali Fidan, yaptığı konuşmada, sağlık alanında hayata geçirilen her yatırımın doğrudan insan hayatına dokunan hizmet olduğunu ifade etti.

Fidan, şunları kaydetti:

"Acil sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımızın daha hızlı ve etkin şekilde yararlanmasını sağlayacak yeni araçlarımızın ilimize kazandırılmasına katkıları dolayısıyla Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na şükranlarımı sunuyor, devlet millet dayanışmasının en güzide tezahürlerinden birini sergileyen hayırsever iş insanı İbrahim Arısoy'a teşekkür ediyorum. Yeni araçlarımızın ilimize ve tüm Nevşehirli hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Vali Fidan, törenin ardından İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar ve sağlık personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Sağlık
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
İran'da protestolar başladı! Kaymakamlık binasını bastılar

Komşu karıştı! Protestocular kaymakamlık binasını bastı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar

Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar
Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz