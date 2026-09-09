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Nazilli Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmetleri için kritik toplantı

Nazilli Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmetleri için kritik toplantı
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Nazilli Devlet Hastanesi’nde düzenlenen hekim toplantısında poliklinik, servis ve acil hizmetlerinin işleyişi değerlendirilirken, SDS ve kalite standartları ile hasta memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde düzenlenen hekim toplantısında poliklinik, servis ve acil hizmetlerinin işleyişi değerlendirilirken, SDS ve kalite standartları ile hasta memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Nazilli Devlet Hastanesi yönetimi ve hekim kadrosu, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve hastane işleyişinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şafak Çalışkan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Başhekim Yardımcıları Op. Dr. Feyza Türkmen İlkkahraman, Op. Dr. Günhan Turhan ve Dr. Barbaros Küçükoğlu ile hastanede görev yapan hekimler katıldı. Toplantıda, hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu kapsamlı şekilde değerlendirilirken, poliklinik, servis ve acil birimlerinin işleyiş süreçleri ele alındı. Sağlık hizmetlerinin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik görüş ve öneriler değerlendirildi.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini ise hastanenin kalite süreçleri oluşturdu. SDS ve kalite standartları detaylı şekilde ele alınırken, hasta memnuniyetinin artırılması ve sağlık hizmetlerinin sunum kalitesinin daha da yükseltilmesine yönelik hedefler görüşüldü. Hastane yönetimi ile hekimler arasında karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği toplantıda, hizmet sunumu sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de değerlendirildi. Toplantının, Nazilli halkına sunulan sağlık hizmetlerinin daha ileri seviyeye taşınması, kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması açısından verimli geçtiği bel

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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