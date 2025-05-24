Nazilli'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, azalan kan stoklarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 15 Temmuz ve Fatih ilkokullarında eş zamanlı kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Nazilli ilçesindeki 15 Temmuz ve Fatih ilkokullarında eş zamanlı kan bağışı kampanyası düzenlendi. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte toplam 195 ünite kan toplandı. Etkinliğe Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, Nazilli Kızılay Şube Başkanı Mevlüt Günay, ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Kan bağışı stantlarını gezip, bağış yapan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Kan, Kan vermek hayat kurtarır, herkesi düzenli bağış yapmaya davet ediyorum dedi.

Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş ise Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Bağış yapan herkese teşekkür ediyor, birer fidanla minnetimizi gösteriyoruz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Her bir kan bağışı bizim için çok önemli ifadelerini kullandı. Kampanyaya, öğretmenler ve velilerin yanı sıra Nazilli İbni Sina Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri de destek verdi.