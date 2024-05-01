Muş'ta Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası

Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar, Türk Kızılay'ın başlattığı kampanyaya destek vererek kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Muş Şubesi görevlilerince, 15 Temmuz Parkı yakınlarına kurulan bağış tırına gelenler, görevliler tarafından bilgilendirildi, kampanyaya destek verdi.

Tırda görevli doktor Ahmet Khalid Muradi, gazetecilere, kan ihtiyacını karşılamak üzere kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi.

18-65 yaş arasındaki herkesin kan verebileceğini belirten Muradi, şunları kaydetti:

"Kana ihtiyacımız var, onun için de vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 5-10 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler. Burada yaklaşık 100 ünite kan bağışı topladık. Kan verecek vatandaşlarımız şunu unutmasın, verecekleri bir ünite kanla 3 kişinin hayatını kurtarabilirler."