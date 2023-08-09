Mezitli Belediyesi, Sağlığı Geliştiren Belediye sertifikası aldı

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Sağlığı Geliştiren Belediye Programı' kapsamında Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından oluşturulan denetim ekibinin yaptığı değerlendirme sonucunda Mezitli Belediyesi Mersin'de 'Sağlığı Geliştiren Belediye' sertifikası alan ilk belediye oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü "Sağlığı Geliştiren Belediye Programı" kapsamında Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından oluşturulan denetim ekibinin yaptığı değerlendirme sonucunda Mezitli Belediyesi Mersin'de "Sağlığı Geliştiren Belediye" sertifikası alan ilk belediye oldu.

Belediyenin farklı tesislerini ziyarette bulunarak yerinde incelemeler yapan Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından oluşturulan ekip ve çalışanlarla da görüşerek değerlendirme raporu hazırladı. Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevi, Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi, Bale Kafe, Viranşehir Sütunlu Cadde ve Viranşehir Sahil Yolu gibi pek çok sağlıklı yaşam alanlarımız yerinde ziyaret ederek bilgiler alan ekipler, yapılan değerlendirmeler sonrası Mezitli Belediyesini "Sağlığı Geliştiren Belediye" olarak belirledi ve sertifika verdi.

"Sağlığı Geliştiren Belediye" sertifikası sürecini değerlendiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Yaptığımız başvuru ve görüşmeler sonrası Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından oluşturulan ekip ve Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz ekibi tarafından belediyemizin farklı tesislerini ziyarette bulunarak yerinde incelemeler yapılmıştır. Mezitli Belediyesi Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevi, Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi, Bale Kafe, Viranşehir Sütunlu Cadde ve Viranşehir Sahil Yolu gibi pek çok sağlıklı yaşam alanlarımız yerinde ziyaret edildi. Yapılan incelemeler sonrası Sağlığı Geliştiren Belediye Sertifikası almaya hak kazandık" dedi.

Sağlıklı bir kent için yaptığı çalışmalar sonrası daha önce Sağlıklı Kentler Birliğine üye olmak adına çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Tarhan, Mersin'de "Sağlığı Geliştiren Belediye" sertifikası alan ilk belediye olduklarını söyledi.

Bu alanda yaptıkları çalışmaların sonuçlarını almanın mutluluğunu da yaşadıklarını dile getiren Başkan Tarhan, "Mezitli Belediyesi olarak Sağlıklı Kent Mezitli için; aktif birey, kapsayıcı toplum, yaşanabilir çevre ve katılımcı yönetim öncelikleri ile halkımız ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirmekte, sportif etkinlikleri arttıracak faaliyetler düzenlemekte ve bu doğrultuda projeler hazırlamaktayız. Vatandaşlarımızın günlük yaşantılarının mümkün olan her anında fiziksel olarak aktif olmalarını sağlamak için onları fiziksel aktivite konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıyor, farkındalık artırmaya yönelik projeler ortaya koyuyoruz. Onların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmalarını sağlayacak kent oluşumu için projeler ve mekanlar oluşturuyoruz" diye konuştu.