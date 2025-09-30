Haberler

Metin Aydın: Travma sonrası büyüme beş temel değişimle kendini gösteriyor

Metin Aydın: Travma sonrası büyüme beş temel değişimle kendini gösteriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzman Klinik Psikolog Metin Aydın, Haberler.com'da travma sonrası büyümeyi anlattı. Travma yaşayanların bazılarının kırılganlaştığını, bazılarının ise güçlenerek yaşamına devam ettiğini belirten Aydın, yas sürecinin önemini ve sevgiyle bağlantısını vurguladı. Travma sonrası beş temel değişim görüldüğünü ifade ederek, kabulün iyileşmenin anahtarı olduğunu söyledi.

TRAVMAYI YORUMLAMA TARAFIMIZ DEVRE DIŞI KALIYOR

Metin Aydın, travma sırasında kişilerin olayları sağlıklı bir şekilde değerlendirebilecek yönlerinin işlevini kaybettiğini vurguladı. Bu nedenle bireylerin ya geçmişte takılı kaldığını ya da geleceğe dair kaygılarla yaşadığını belirten Aydın, travmayı anlamlandırmanın ve kabul etmenin iyileşme sürecinin en önemli adımlarından biri olduğunu ifade etti.

Metin Aydın: Travma sonrası büyüme beş temel değişimle kendini gösteriyor

YAS SÜRECİ VE SEVGİYLE BAĞLANTI

Yakınını kaybeden kişilerin en az bir ay boyunca yas tutmasının doğal olduğunu söyleyen Aydın, yasın aslında sevgiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Ona göre, birini kaybetmenin ardından duyulan acı, sevme cesaretinin bir bedeli olarak tanımlanıyor. Yasın kabul edilmesi, travmanın dönüştürücü yönünü ortaya çıkarıyor.

TRAVMA SONRASI BEŞ TEMEL DEĞİŞİM

Uzman Klinik Psikolog Metin Aydın, travma sonrası büyümenin beş temel değişiklikle kendini gösterdiğini belirtti. Bu değişiklikler arasında hayata bakış açısının dönüşmesi, ilişkilerin derinleşmesi, dayanıklılığın artması, yeni anlamların bulunması ve kişisel gelişimin ivme kazanması yer alıyor. Aydın, yaşanan travmanın zincirler gibi görülebileceğini ancak kabul edildiğinde bu zincirlerin bir bilekliğe dönüşerek kişiye güç katabileceğini sözlerine ekledi.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Sağlık
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Erdoğan "Kökünü kurutacağız" dedi, saatler sonra operasyon geldi
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Türk antrenöre büyük şok! Yaptığı kural hatası sonunu getirdi

Türk antrenöre büyük şok! Yaptığı kural hatası sonunu getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.