Metin Aydın: Travma sonrası büyüme beş temel değişimle kendini gösteriyor

TRAVMAYI YORUMLAMA TARAFIMIZ DEVRE DIŞI KALIYOR

Metin Aydın, travma sırasında kişilerin olayları sağlıklı bir şekilde değerlendirebilecek yönlerinin işlevini kaybettiğini vurguladı. Bu nedenle bireylerin ya geçmişte takılı kaldığını ya da geleceğe dair kaygılarla yaşadığını belirten Aydın, travmayı anlamlandırmanın ve kabul etmenin iyileşme sürecinin en önemli adımlarından biri olduğunu ifade etti.

YAS SÜRECİ VE SEVGİYLE BAĞLANTI

Yakınını kaybeden kişilerin en az bir ay boyunca yas tutmasının doğal olduğunu söyleyen Aydın, yasın aslında sevgiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Ona göre, birini kaybetmenin ardından duyulan acı, sevme cesaretinin bir bedeli olarak tanımlanıyor. Yasın kabul edilmesi, travmanın dönüştürücü yönünü ortaya çıkarıyor.

TRAVMA SONRASI BEŞ TEMEL DEĞİŞİM

Uzman Klinik Psikolog Metin Aydın, travma sonrası büyümenin beş temel değişiklikle kendini gösterdiğini belirtti. Bu değişiklikler arasında hayata bakış açısının dönüşmesi, ilişkilerin derinleşmesi, dayanıklılığın artması, yeni anlamların bulunması ve kişisel gelişimin ivme kazanması yer alıyor. Aydın, yaşanan travmanın zincirler gibi görülebileceğini ancak kabul edildiğinde bu zincirlerin bir bilekliğe dönüşerek kişiye güç katabileceğini sözlerine ekledi.