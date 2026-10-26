Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi meme kanserinde erken teşhise dikkat çekti

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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında alışveriş merkezinde bilgilendirme standı kurularak vatandaşlara erken teşhisin önemi anlatıldı.

Hastanenin Sağlığı Geliştirme ve Teşvik Birimi tarafından toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kurulan stantta, sağlık çalışanları vatandaşları meme kanserinin belirtileri, risk faktörleri ve erken teşhis yöntemleri hakkında bilgilendirdi. Maketler üzerinden yapılan anlatımlarda, meme kanserinde görülebilecek değişiklikler ve düzenli taramaların önemi aktarıldı.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtılırken, kadınların meme sağlığı konusunda bilinçli olmaları, vücutlarındaki değişiklikleri takip etmeleri ve önerilen sağlık taramalarını ihmal etmemeleri gerektiği vurgulandı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Ballı, meme kanserinde erken tanının tedavi sürecinde önemli rol oynadığını belirtti. Kadınların meme sağlığı konusunda bilinçlenmesini önemsediklerini ifade eden Ballı, "Kadınlarımızın meme sağlığı konusunda bilinçlenmesini, vücutlarındaki değişiklikleri takip etmesini ve önerilen taramaları zamanında yaptırmasını önemsiyoruz. 'Erken teşhis hayat kurtarır' mesajını daha fazla kişiye ulaştırmak için farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı