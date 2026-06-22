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Mersin'de sağlık çalışanları motivasyon etkinliğinde buluştu

Mersin'de sağlık çalışanları motivasyon etkinliğinde buluştu
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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanları, motivasyon ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen 'Birlikte Daha Güçlüyüz' etkinliğinde masa tenisi, müzik ve ebru sanatıyla yoğun tempoya mola verdi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, 'Birlikte Daha Güçlüyüz' etkinliği kapsamında öğle arasında bir araya gelerek yoğun çalışma temposuna kısa bir mola verdi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından organize edilen, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Milli Eğitim Müdürlüğünün destek verdiği 'Birlikte Daha Güçlüyüz' etkinliği, sağlık çalışanlarının motivasyonuna katkı sunarken kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın da güçlü bir örneği oldu. Hastane D Kapısı Bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Ballı, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri, başhekim yardımcıları, idari yöneticiler ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Hem spor hem sanat

Çalışanların motivasyonunu artırmak, kurum içi dayanışmayı güçlendirmek ve sosyal etkileşimi desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte masa tenisi müsabakaları, müzik söyleşisi ve ebru sanatı çalışmaları yer aldı. Sağlık çalışanları, gün boyu süren yoğun mesailerine kısa bir ara vererek hem spor yaptı hem de sanatla buluştu. Etkinlik kapsamında masa tenisi oynayan ve ebru sanatı çalışmasına katılan Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, çalışanlarla bir araya gelerek etkinliğin samimi atmosferine eşlik etti.

"Birlikteliğimiz en büyük gücümüzdür"

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, sağlık hizmetlerinin güçlü bir ekip ruhuyla sürdürüldüğünü belirterek, çalışanların moral ve motivasyonunu destekleyen organizasyonlara önem verdiklerini ifade etti. Ballı, "Hastanemizin başarısının temelinde özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımızın emeği ve güçlü dayanışması bulunmaktadır. Birlikteliğimiz en büyük gücümüzdür" dedi.

Çalışanlardan olumlu geri dönüş

Etkinliğe katılan sağlık çalışanları, yoğun çalışma temposu içinde düzenlenen bu tür organizasyonların kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Spor, müzik ve sanatın bir araya geldiği programın ekip ruhunu güçlendirdiğini belirten çalışanlar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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