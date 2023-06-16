Mersin'de Emekli Evlerinde Sağlık Etkinlikleri Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Yenişehir ve Tarsus Emekli Evleri'nde, şeker hastalığı ve obezite konulu farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Uzman doktor ve sağlık uzmanları tarafından verilen bilgilerle, orta yaş ve üzeri vatandaşlar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Yenişehir Emekli Evi'nde, orta yaş ve üzeri vatandaşlar için 'Şeker ve Diyabet Hastalığının Ayak Sağlığıyla İlişkisi', Tarsus Emekli Evi üyeleri için de "Obezite ve Fiziksel Aktivite" konulu farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Yenişehir Emekli Evi'nde, orta yaş ve üzeri vatandaşlar için 'Şeker ve Diyabet Hastalığının Ayak Sağlığıyla İlişkisi' konulu farkındalık etkinliği düzenlendi.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi ve Sualtı Hekimliği alanında yedi seneden beri aktif olarak görev yapan Uzman Doktor İzzeddin Gümüş, Yenişehir Emekliler Evi'nde 'Şeker ve Diyabet Hastalığının Ayak Sağlığıyla İlişkisi' hakkında bilgi verdi.

Tarsus Emekli Evi üyeleri için ise "Obezite ve Fiziksel Aktivite" konulu farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev alan diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar obezite hakkında önemli bilgiler verdi, üyelerin şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı.

DR. GÜMÜŞ: "ŞEKER HASTALIĞINA BAĞLI OLARAK, AYAKLARDA BAZI SORUNLAR YAŞANIYOR"

Yenişehir Emekli Evi'ndeki etkinlikte, ileri yaşlarda oluşabilecek ayak sorunları ile ilgili tedbirleri almak noktasında gerekli bilgilendirmeleri yapmayı amaçladıklarını belirten Dr. Gümüş, "Şeker hastalığının görülme oranı, özellikle ileri yaşlarda artıyor. Buna bağlı olarak, şekerden kaynaklı problemler de artıyor. Öz bakım düşüyor ve şeker hastalığının ilerlemesine bağlı olarak gelişen ampütasyonlar noktasında, süreç parmak kesilmesine kadar gidebiliyor. Çünkü şeker hastalığı hem sinir hasarı yaparak ayakta uyuşma, karıncalanma ve his kusurlarına sebep oluyor, hem de damarları tıkayarak yeterli oksijenin gitmesini engelliyor. Bizim burada eğitimimizdeki maksat, hastaların bunun farkında olup günlük hayatlarında ayak muayenelerini yapmalarına ve ne zaman doktora başvurmaları gerektiği konusunda onlara ışık olabilmek" diye konuştu.

TARSUS EMEKLİ EVİ ÜYELERİ DE BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİNDEN MEMNUN KALDI

Tarsus Emekli Evi Sorumlusu Dilara Özkına ise "Tarsus Emekli Evimizde obeziteyle mücadele hakkında bilgilendirme etkinliği yaptık. Emekli üyelerimizin şeker, tansiyon ölçümleri yapıldı. Gün içinde hangi aktivitelerde bulunmamız gerektiği hakkında bilgilendirmeler oldu. Etkinliğimiz diyetisyenimiz, fizyoterapistimiz ve psikoloğumuz eşliğinde yapıldı" dedi.