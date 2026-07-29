Haberler

Medipol Sağlık Grubu’ndan SGK ve Türkiye Sigorta anlaşmasına ‘sıfır katılım payı’ desteği

Medipol Sağlık Grubu’ndan SGK ve Türkiye Sigorta anlaşmasına ‘sıfır katılım payı’ desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Sigorta arasında imzalanarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında (TSS) yaş sınırını 70’e yükselten yeni protokol, Medipol Sağlık Grubunun "sıfır katılım payı" ayrıcalığıyla emekliler için sağlık güvencesine dönüşüyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Sigorta arasında imzalanarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında (TSS) yaş sınırını 70'e yükselten yeni protokol, Medipol Sağlık Grubunun "sıfır katılım payı" ayrıcalığıyla emekliler için sağlık güvencesine dönüşüyor.

Medipol Sağlık Grubu, yeni poliçe sahiplerine tüm şubelerinde "katılım paysız (fark ücretsiz)" hizmeti verdiğini duyurdu. Gelişmeyi değerlendiren Medipol Sağlık Grubu Kurumsal Pazarlama Müdürü Ardahan Çaybaşı, "Bu poliçe ile yaşlılarımız yatarak ve ayaktan tedavi hizmetlerini çok daha rahat alabilecek. Medipol Sağlık Grubu olarak en büyük avantajımız, yaptığımız anlaşma gereği bu poliçeye sahip hastalarımızdan herhangi bir katılım payı almadan hizmet verecek olmamızdır" dedi.

Özel sağlık hizmetine ekonomik ulaşım

Yeni yapılan anlaşmadaki poliçe vasıtasıyla yaşlıların özel sağlık hizmetine ulaşabilmesinin ekonomik fiyatlarla önünün açıldığını belirten Çaybaşı, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere ilgili yaş aralığı daha önce 64 ile sınırlıydı. Yani 64 yaşın üzerindeki vatandaşlarımız sigorta kuralları gereği tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıramıyordu. Fakat bu sınırın 70 yaşa çıkmasıyla beraber sisteme çok daha fazla yaşlı hastamız girecek. Artık yaşlılarımız da diğer TSS'li hastalarımız gibi limitsiz yatarak ve poliçe üzerindeki muayene sayısına bağlı olarak hizmetlerini alabilecekler. Daha önce cepten ödeme yaparak aldıkları sağlık hizmetlerini poliçe kapsamında ücretsiz olarak karşılayabilecekler."

"Medipol'de tüm ihtiyaçlar tek çatıda"

İstanbul geneline yayılan geniş hastane ağları sayesinde ortalama 10 dakikalık ulaşım süreleriyle hizmet verdiklerinin altını çizen Çaybaşı, poliçenin zengin içeriğine de dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Grubumuz bünyesindeki hastanelerimizde yaşlılarımız, başka hiçbir merkeze ihtiyaç duymadan A'dan Z'ye tüm teşhis ve tedavi imkanlarına aynı çatı altında ulaşabilecek. Hastalarımız ihtiyaç duydukları tüm yan dal uzman hekimlerimize de kolayca erişim sağlayacak. Poliçe içeriği incelendiğinde, ayaktan ve yatarak tedavi hizmetlerinin yanı sıra check-up, online doktor ve asistans hizmetleri ile ağız, diş ve göz sağlığı taramalarını da içeren oldukça zengin bir paket olduğu görülüyor. Böyle bir paketin 70 yaşına kadar olan emeklilerimize sunulmasından büyük mutluluk duyuyor, bu değerli projenin tüm emeklilerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını

Evler yandı, hastalar tahliye edildi! Alevler hızla ilerliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor

Aylardır beklenen yasal düzenleme Meclis'e geliyor
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu
'CHP'de seçmen verileri çalındığı' iddiasıyla ilgili iki gözaltı

Tüm seçmenleri ilgilendiriyor! CHP'deki skandal iddiaya soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık

Bu akşam son kez sahnede! Fenerbahçe'den ayrılıyor
Almanya'dan Dünya Kupası adaylığı için yeşil ışık

Dünya Kupası'na talip oldular: Bizim ülkemizde gerçekleşebilir
Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye 'alkol yasağını ihlalden' 81 bin lira ceza

Paylaştığı içkili sofra başına bela oldu! Cezadan kurtulamadı
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor

Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

3 il felaketi yaşıyor! Alevler büyüdü, bir yol daha trafiğe kapatıldı