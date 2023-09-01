Medical Point Gaziantep Hastanesi Personelleri Mezuniyet Heyecanı Yaşadı

Medical Point Gaziantep Hastanesi bünyesinde çeşitli birimlerde görev alan 30 personel ortaokul eğitimlerini tamamlayarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde düzenlenen mezuniyet töreni ile Medical Point ile "Eğitime Devam" projesi çerçevesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamlayan personeller hastane yönetiminin de katılımıyla pasta keserek diplomalarını aldı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nin düzenlediği "Medical Point ile Eğitime Devam" projesi ile eğitimini ilkokul, ortaokul ve lisede yarıda bırakan ve devam ettirme fırsatı olmayan hastane personellerine eğitim imkanı sunmak için oluşturuldu. İlk etapta 314 kişi ile başlayan projeye ilerleyen süreçlerde hastanede yeni başlayacak olan personellerin de dahil edilmesi hedefleniyor.

"Arkadaşlarımızın hepsini tebrik ediyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, proje çerçevesinde ilk mezunlarını verdikleri için mutlu olduğunu, projenin devamının geleceğini belirterek, "Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Hayrullah Kubba'nın önderliğinde, İnsan Kaynakları Müdürümüz ve Otelcilik Hizmetleri Müdürümüzün projesiyle gerçekleştirdiğimiz bir çalışmadır. Hastanemizde çalışan İlkokul, ortaokul ve liseyi yarıda bırakan arkadaşlarımızı bir üst kademeye taşımak için gerçekleştirdiğimiz bir çalışma.

Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yaptık. Gururluyuz, mutluyuz bütün arkadaşlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Bu projenin devamı gelecek. Yeni gelen personellerimiz de bu projeye dahil edilecek. Şuan da eğitimleri devam eden personellerimiz var. Önümüzdeki yıl bu aylarda inşallah onların da mezuniyetini göreceğiz. Onlara da böyle bir tören düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Liseden de mezun olacaklar"

Medical Point Gaziantep Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Murat Akalın da "Medical Point ile Eğitime Devam" projesine 314 kişi ile başladıklarını ve 30 kişiyi mezun ettiklerini aktardı.

Akalın, "Projemize 314 kişi ile başladık. İlkokul, ortaokul ve lise kayıtlarımızı yaptırdık. Şuan ilk mezunlarımızı veriyoruz. İnşallah projemiz devam edecek. Lise ve diğer bölümlerde de mezunlarımızı vereceğiz. İşe yeni başlayan arkadaşlarımızın 'Medical Point ile Eğitime Devam Projesi' ile devam ederek tüm çalışanlarımızın hepsini hayallerine kavuşturarak okullarından mezun olmasını sağlayacağız." açıklamalarında bulundu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Otelcilik Hizmetleri Müdürü Meltem Karslı ise projeden dolayı personellerin mutlu ve heyecanlı olduklarını ve projenin devam edeceğini kaydetti.

Çok duygulandırıcı ve gurur verici bir proje olduğuna dikkati çeken Karslı, "Arkadaşlarımız da son derece mutlular. Şimdi ortaokuldan mezun oldular ama inşallah liseden de mezun olacaklar ve böyle devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Mezun olan personeller ise bu projenin okumak isteyen birçok insana örnek olacak bir proje olduğunu ifade ederek Medical Point Gaziantep Hastanesine teşekkür ettiler.

"Hep okumak istiyordum"

İlk mezun olan personellerden Suna Kocaoğlan da ilkokul mezunu olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu proje ile birlikte ortaokul mezunu oldum. Bunun için Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba'ya teşekkür ederim. Hep okumak istiyordum. Çocuklarıma etrafımdaki arkadaşlarıma örnek olmak ve okumanın yaşı olmadığını göstermek istiyordum."

Personellere diplomalarını Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel, Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Sema Serpil Kılıç, İnsan Kaynakları Müdürü Murat Akalın, Otelcilik Hizmetleri Müdürü Meltem Karslı takdim etti.