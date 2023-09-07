Marmaris Belediyesi, Zehra Bebek için atık kağıt ve plastik kapak toplama kampanyası başlattı

Marmarisli SMA Tip 1 hastası Zehra Bebek'in tedavisi için gerekli parayı toplamak için Marmaris Belediyesi tarafından atık kağıt ve plastik kapak toplama kampanyası başlatıldı. Kampanyaya katılım sağlayarak veya SMS göndererek destek olabilirsiniz.

Marmarisli SMA Tip 1 hastası Zehra Bebek'in ilacına kavuşması için gerekli parayı toplamak için bir önemli adım daha atıldı. Yüzde 52'ye ulaşan rakamın tamamlanması için Marmaris Belediyesi tarafından atık kağıt ve plastik kapak toplama kampanyası başlatıldı.

Marmaris'te yaşayan Ümran ve Abdullah Dağ çiftinin SMA Tip 1 hastası bebekleri Zehra'nın tedavisi için kampanyalar düzenlenmeye devam ediyor. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kermes çadırı kurulması, konserler düzenlenmesi, sergiler açılması gibi birçok destekte bulunan Marmaris Belediyesi bu kez de atık kağıt ve plastik kapak toplama kampanyası başlattı.

Eski gazete, defter, atık kağıtlar ve plastik kapakların gelirinin Zehra Bebek'in kampanyasına bağışlanacağı organizasyon, hem doğaya hem de Marmaris'in incisi Zehra Bebek'e hayat olacak. Atık kağıt ve kapaklar, Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası, Marmaris Belediyesi Makina Araç Parkı ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda toplanacak.

Zehra'nın durumunun gün geçtikçe kötüye gittiğini söyleyen baba Abdullah Dağ, "Döviz kurundaki artış nedeniyle toplanması gereken rakama ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor. Zehra'nın herkesin desteğine ihtiyacı var. Hem bu kampanyaya katılarak hem de tüm operatörlerden ZEHRA yazıp 4802'ye SMS göndererek Zehra'ya destek bekliyoruz" dedi.