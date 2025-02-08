Manuel Terapi Nedir? Karyopraktik ve Osteopati Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Uzm. Dr. Muhammed Şahin - MANUEL TERAPİ NEDİR?

Manuel terapi, eklem ve kas dokularının ağrılarında terapistin elleriyle uyguladığı bir fizik tedavi yöntemidir. Aslında oldukça geniş bir alandır. Özel ilgi ve tecrübe gerektirdiğini vurgulamam gerekir. Sayacak olursak; boyun, bel, omuz, kalça, dirsek, diz, el bileği ve ayak bileği ağrılarında manuel terapiyi kullanıyoruz.

Manuel terapi, halk arasında genellikle 'kütletme' olarak tabir ediliyor. Oysa halk tabiri ile boyun, bel ve sırt kütletme; manuel terapi tekniklerinin küçük bir kısmını oluşturuyor.

Manuel terapide kompresyon, mobilizasyon ve manipulasyon manevraları yer alıyor. Bu manevralar, her teknikte farklı şiddette ve şekilde uygulanıyor. Manuel terapi kendi içinde osteopati, kayropraktik, tıbbi masaj teknikleri, refleks terapi ve kas-enerji tekniği gibi branşlara ayrılıyor.

Manuel terapi sayesinde, kısa sürede eklem hareket kısıtlılığını açmayı ve kas spazmını çözmeyi hedefliyoruz.

Kliniğimizde; osteopati, karyopraksi ve tıbbi masajı sıklıkla kullanıyoruz.

SON DÖNEMDE POPÜLER OLAN KARYOPRAKTİK TEDAVİLER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Tıp fakültesine tarihten iki "söz" ile başlanır. Hipokrat'ın " Önce zarar verme! Sonra koru. sonra iyileştir." sözü ilk öğüdümüzdür. Paracelsus'un "Tüm maddeler zehirdir. İlacı zehirden ayıran dozdur." sözünü de unutmamak gerekli.

Son dönemde özellikle sosyal medyada karyopraktik "kütletme" videoları popüler hale geldi. Karyopraktik esasen doğru hasta seçildiğinde faydalı olabilen bir tedavi yöntemidir. Fakat kullanım alanı oldukça kısıtlıdır. Eklem üzerine yüksek enerjili ve hızlı manevralar yapılarak manipüle etmenin ciddi riskleri vardır.

Tecrübeli eller tarafından yapılmazsa çevre dokular zarar görebilir. Kemik kırıkları, bağ yırtıkları, sinir ve damar yaralanmalarına sebep olunabiliyor. Manipulasyon sonrası felç vakaları bildirilmiştir.

Doğru hasta seçimi için uzman doktor tarafından hastanın yaşı, kilosu, yandaş hastalıkları, geçirdiği ameliyatları... özetle tıbbi geçmişi ayrıntılı incelenmelidir. Hastanın tüm kas iskelet sistemi ve nörolojik muayenesi yapılarak riskleri ortaya çıkarılmalıdır.

Manipülasyon işlemi sırasında eklemden ses gelmesinin bir önemi yoktur. İlk seansta rahatlama olsa da birkaç gün içinde şikayetlerin tekrarlaması beklenir. Bu nedenle seansların düzenli olarak tekrarlanmasını öneriyoruz. Hastamız da ev egzersizlerini ihmal etmemeli.

OSTEOPATİ NEDİR? HANGİ DURUMLARDA FAYDALI?

Osteopatinin 5 yıl süren doktor ve fizyoterapistlerin alabildiği eğitim süreci var. Vücudumuzun kendini iyileştirebildiğini biliyoruz. Osteopatinin yöntemi; bu kendini iyileştirme mekanizmalarını aktif hale getirmek.

Osteopatide problem sadece ağrı olan bölgede aranmıyor. Üç aşamada değerlendirme yapılıyor. Birincisi; kas-iskelet sistemi ve omurganın mekanik dengesizliklerinin düzeltilmesi amaçlanıyor. İkinci olarak kan ve lenf dolaşım sisteminin düzeltilmesi hedefleniyor. Son olarak da sinir sisteminin düzeltilmesi isteniyor.

Bel ağrısı şikayetinde ilk bakılması gereken yer bel, evet. Ancak osteopatik yaklaşımda kalça ve ayak bileği eklemi de değerlendiriliyor. Kabızlık gibi sindirim sistemi problemleri bel ağrısı yapabiliyor.

Benzer şekilde mide ve safra problemleri omuz ağrısına sebep olabiliyor. Ameliyat yarasında oluşan skar dokuları postür bozukluklarına sebep olabiliyor.

Herhangi bir eklem ya da kas ağrısında biz sadece o alana odaklanırsak; belki ağrıyı kısa süreliğine azaltabiliriz. Fakat sebep sonuç ilişkisini çözemediğimiz takdirde o ağrı geri gelecektir.

Örneğin; adım atarken düzgün basamadığı için kalça ağrısı olan bir hastanın, kalça ağrısını tedavi etmeliyiz. Fakat adımını da düzeltmemiz gerekir. Sebebi düzeltmezsek sonuçlar tekrarlar.

Osteopati ile insan vücudu bütüncül değerlendiriliyor. Ağrıların asıl sebebi ile ikincil sonuçlarının birlikte tedavi edilmesi kalıcı çözümler sağlıyor.

KARYOPRAKTİK Mİ, OSTEOPATİ Mİ? SİZ HANGİSİNİ TERCİH EDİYORSUNUZ?

Karyopraksi popüler olsa da aslında kısıtlı olguda kullanabildiğimiz bir tedavi yöntemi. Osteopatinin kullanım alanı daha geniş ve riskleri çok az. Fakat osteopati eğitimi daha uzun ve uygulaması çok emek istiyor.

Burada belirleyici olan yine hastanın durumu oluyor. Ağrısı olan hastaya koyduğumuz tanıya yönelik karar veriyoruz. Hastanın ihtiyacı ne yönde ise o tedaviyi tercih ediyoruz. Ben genellikle osteopatik tedaviyi tercih ediyorum. Fakat uygun hastalarda karyopraktikten de faydalanıyoruz..