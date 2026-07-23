Manisa'da 'Hareket Yaşını Öğren' kampanyası hedefi aştı

Sağlık Bakanlığı'nın "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında Manisa, 46 bin 737 kişiye ulaşarak belirlenen hedefin yüzde 158'ini gerçekleştirdi. Vatandaşlar ücretsiz fiziksel aktivite danışmanlığı ve fizyoterapi hizmetlerine yönlendiriliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında Manisa, ulaştığı kişi sayısıyla dikkat çekti. Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, kampanya kapsamında il genelinde bugüne kadar 46 bin 737 vatandaşa ulaşıldığını ve belirlenen hedefin yüzde 158'ine erişildiğini açıkladı.

Fiziksel hareketsizliğin obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları ile kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları başta olmak üzere birçok kronik hastalık için önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekilen kampanya ile vatandaşların düzenli fiziksel aktivite konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Kampanya kapsamında ayrıca egzersize nasıl başlayacağını bilemeyen, ağrıları nedeniyle hareket etmekten kaçınan veya fiziksel aktivite hizmetlerine nasıl ulaşacağını bilmeyen bireylerin uygun sağlık hizmetlerine yönlendirilmesi hedefleniyor.

Kampanya çerçevesinde vatandaşların kas gücü ve denge performansları; el kavrama gücü ölçümü, 30 saniyelik otur-kalk testi ve tek ayak üzerinde durma testiyle değerlendiriliyor. Elde edilen sonuçlar yaş gruplarına göre belirlenen referans değerlerle karşılaştırılarak kişilerin "hareket yaşı" belirleniyor.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç duyulan vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz olarak sunulan fiziksel aktivite danışmanlığı ve fizyoterapi hizmetlerine yönlendiriliyor. Böylece bireylere kas gücü ve dengeyi artırmaya yönelik kişiye özel egzersiz programları uygulanırken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması da destekleniyor.

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, kas-iskelet sistemi sağlığını korumak, düşme riskini azaltmak ve yaşam kalitesini yükseltmek isteyen tüm vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz olarak sunulan fiziksel aktivite danışmanlığı ve fizyoterapi hizmetlerinden yararlanmaya davet etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı