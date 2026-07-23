Tatile giden Burcu öğretmenin evini çaldılar

Adana'da okul öncesi öğretmenliği yapan Burcu Güven, Endonezya'nın Bali Adası'nda tatilde olduğu sırada büyük bir şok yaşadı. Güven'in Seyhan ilçesindeki boş arazide duran 1 milyon 650 bin lira değerindeki 'tiny house'u (taşınabilir ev) kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

TATİLİNİ YARIDA KESİP EMNİYETE KOŞTU

Kentteki özel bir kreşte çalışan 37 yaşındaki Burcu Güven, tatil yapmak amacıyla Bali Adası'na gitti. Güven, Seyhan ilçesi Yenimahalle'de yer alan boş arazideki taşınabilir evinin 7 Haziran'da çalındığını gelen bir telefonla öğrendi. Arkadaşının verdiği acı haber üzerine tatilini yarıda kesip hemen Adana'ya dönen Güven, polis merkezine giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

"EMEĞİMİZ VE HAYALLERİMİZ ÇALINDI"

Söz konusu yapıyı ailesiyle birlikte hem birikimlerini değerlendirmek hem de hobi amacıyla aldıklarını belirten Burcu Güven, hırsızların bulunması için yetkililerden ve vatandaşlardan yardım istedi.

Taşınabilir evin kendileri için büyük bir yatırım olduğunu dile getiren Güven, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle aktardı:

"Bizim için çok büyük bir yatırımdı. Bütün emeğimiz ve hayallerimiz olan bu yapıyı çalıp götürdüler. Yetkililerden hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Evi gören veya durumdan haberdar olan kimse varsa lütfen bizlerle ya da emniyet güçleriyle iletişime geçsin. Taşınabilir evimize yeniden kavuşmak istiyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı