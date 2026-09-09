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Manisa'da mobil kanser tarama aracı hizmete girdi

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Manisa'da erken tanı imkanını artırmak amacıyla temin edilen ikinci mobil kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı.

Manisa'da erken tanı imkanını artırmak amacıyla temin edilen ikinci mobil kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı, Manisa Valiliği ve Salihli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle temin edilen mobil kanser tarama aracının teslimi için İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Burada konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, kanserin hayatı tehdit eden hastalıklardan biri olduğunu belirterek, koruyucu sağlık hizmetlerinde fiziki altyapının iyileştirilmesinin önemine dikkati çekti.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren de geçen yıl hizmete alınan mobil kanser tarama aracının bugüne kadar Manisa genelinde yaklaşık 11 bin kişiye hizmet verdiğini ifade etti.

Türkiye'de en fazla mobil tarama gerçekleştiren kentlerinden biri olduklarını vurgulayan Zeren, "Aracımız sayesinde mamografi taramalarını sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlarımızla buluşturarak erken tanı imkanlarını daha geniş bir kesime ulaştırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Bilget ise bölgedeki yaklaşık 8 bin çalışandan 3 binden fazlasının kadın olduğunu hatırlatarak, çalışanların sağlık taramalarına ulaşmasını önemsediklerini dile getirdi.

Törene, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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