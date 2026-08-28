Manisa'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı: Ailelerin Rolü ve Destek Süreçleri Ele Alındı
Manisa’da bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen vaka değerlendirme toplantısında güncel vakalar, ailelerin ihtiyaçları ve destek süreçleri ele alındı.
Manisa'da bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen vaka değerlendirme toplantısında güncel vakalar, ailelerin ihtiyaçları ve destek süreçleri ele alındı.
Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Manisa Halk Sağlığı Başkanı Metin Gümüş ile Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Ümit Atman da katıldı.
Toplantıda bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, güncel vakalar üzerinden mevcut durum ve destek süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantı kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Şaşman Kaylı tarafından "Bağımlılıkta Aileyi Görmek: Sorunlar, İhtiyaçlar ve Destek Süreçleri" başlıklı bilgilendirme sunumu yapıldı.
Sunumda bağımlılıkla mücadelede ailenin rolü, ailelerin karşılaştığı sorunlar ve ihtiyaçlar ile bağımlılık sürecinde sunulabilecek destek mekanizmaları ele alındı.
Toplantının, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve vaka süreçlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.