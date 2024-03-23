Malatya çapraz karaciğer nakillerinde "dalya" demeye hazırlanıyor

Dünyada ilk 6'lı çapraz karaciğer naklini gerçekleştirerek 96'ncı çoklu nakile imza atan Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü, "dalya" demeye hazırlanıyor.

ABD Boston College'da görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver'in vericileri eşleştiren uygulamasıyla dünyada ilk 6'lı çapraz karaciğer naklini gerçekleştiren Karaciğer Nakli Enstitüsü, ikinci kez 6'lı çapraz karaciğer naklini yaptı.

Uyumsuz canlı donörleri olan hastalar için büyük bir umut olan çalışmaları dolayısıyla 14 Mart Tıp Bayramı'nda "İbni Sina Hizmet Ödülleri" kapsamında "Cerrahi Tıp Bilimleri" kategorisinde ödüle layık görülen Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, ödülünü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

1986'da Amerika'da böbrekle başlayan çapraz nakiller, 2010'da karaciğere uyarlanarak 2'li çapraz karaciğer nakilleri yapıldı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde de çapraz karaciğer nakilleri 2022'de yapılmaya başlandı.

Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği Malatya'da Nisan 2023'te dünyadaki üçüncü 3'lü çapraz karaciğer nakli yapıldı ve depremlere rağmen geçen yıl çapraz karaciğer nakilleri arttı.

Prof. Dr. Sezai Yılmaz, AA muhabirine, çapraz karaciğer nakillerinin uyumsuz canlı donörleri olan hastalar için çok büyük bir umut olduğunu söyledi.

Yılmaz, çapraz karaciğer nakillerinin özellikle canlı vericili karaciğer naklinde son derece önemli bir yenilik, gelişme olduğunu ifade etti.

Enstitü olarak 2'li, 3'lü, 4'lü ve 5'li çapraz karaciğer nakilleri yaptıklarını, 23 Ocak'ta dünyada ilk 6'lı çapraz karaciğer naklini, 11 Mart'ta da ikinci kez 6'lı çapraz karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Yılmaz, bunların organizasyonu, planlaması, ameliyatları, yoğun bakım süreci ve ameliyat öncesi hazırlıkları bakımından zor ve büyük organizasyonlar olduğunu dile getirdi.

İnönü Üniversitesi olarak dünyada bunu gerçekleştiren tek kurum olduklarını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

"6'lı çapraz karaciğer nakilleri demek 100 personel demek, 50'ye yakın cerrah demek, yoğun bakım doktorları demek, anestezi doktorları demek, sayıca bolca enfeksiyon doktorları demek, dolayısıyla 12 ameliyathane demek, teçhizat demek. Yani nereden bakarsanız bakın çok büyük bir organizasyon ve bu organizasyon İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsünde başarıyla gerçekleştirilmekte ve canlı donörü olup da uyumsuzluk sorunu yaşayan ki canlı donörlerde bu oran yüzde 60-70'tir, bu hastalar ve donörler için büyük bir umut olmaktadır."

Merkezde 96 çapraz nakil yapıldı

Rekor kırmak, şov yapmak gibi bir amaçları olmadığını dile getiren YIlmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz olabilecek en fazla sayıda, örneğin bir 6'lı çapraz nakil yerine isteriz ki 2 tane 3'lü yapalım ayrı günlerde, ekip az yorulsun, daha kolay olsun her şey ama bu 6'lı çapraz nakiller başka seçeneği olmayan hastalar için çıkan modellerle mecburi olarak bu 6'lıları yapmak zorunda kalıyoruz, 5'lileri yapmak zorunda kalıyoruz.

Dünyada şimdiye kadar 102 çoklu karaciğer nakli yapıldı. Bu 102'nin 96'sı Malatya'da gerçekleştirildi. Bu çok büyük bir olay. Gerçekten çapraz karaciğer naklinin tartışmasız başkenti şu anda Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü. Şimdiye kadar 96 çapraz karaciğer nakli yaptık. Sanıyorum kısa bir süre sonra 100'ü tamamlayacağız ki 100'ü tamamladıktan sonra artık 100'lü rakamlarda artık çapraz karaciğer naklinden çıkarılan dersler, öğrenilen dersler diyerekten de dünyada sanıyorum Malatya'nın çizeceği bir yol haritası olacak, bütün dünyaya mesaj verilecek bilimsel anlamda."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül aldı

Dünya genelinde ses getiren çapraz nakiller sonucunda İbni Sina Hizmet Ödülleri Cerrahi Bilimleri kategorisinde ödüle layık görülen ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 14 Mart'ta alan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden böyle bir ödülü almak gerek üniversite gerek şehrim gerek Karaciğer Nakli Enstitüsü gerekse de şahsım adına çok büyük bir onur, gurur kaynağı, kendilerine çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Yılmaz, bir Malatyalı olarak kente Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden bir ödül getirmenin mutluluğunu yaşadığını ve bunun üniversite, fakülte ve bölüm olarak ortak, beraber, başarılı çalışmanın sonucu olduğunu kaydetti.