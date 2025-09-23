Lösemiyle Savaşan Zeynep, Hastanede Okula Başladı

ELAZIĞ'da 4 ay önce lösemi tanısı konulan Zeynep Çınar (6), tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede ilkokula başladı. Her gün uygulanan kemoterapiden sonra sınıfa koşan Zeynep Çınar, "Hastalığı yenip okumak ve doktor olmak istiyorum" dedi.

Nurcan-Ömer Çınar çiftinin 2 çocuğundan kızları Zeynep Çınar'a, 4 ay önce vücudunda morluk, burun ve diş eti kanamaları şikayetiyle götürüldüğü hastanede lösemi tanısı konuldu. Zeynep, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Orta risk grubunda başlanan tedavisi zamanla yüksek risk grubuna yükseltilen Zeynep, önce haftada 2 gün, sonra 4 gün, şimdi de 6 gün olmak üzere kemoterapi almaya başladı. Enerjisi ve neşesiyle dikkat çeken Zeynep, ilkokula da hastanede açılan sınıfta başladı. 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep, her gün kemoterapiden sonra sınıfa koşarak eğitime katılıyor.

'HER SABAH ÖDEVİM VAR DİYEREK KALKIYOR'

Nurcan Çınar, kızının 4 aydır lösemi tedavisi gördüğünü söyleyerek, "Bir yıl kadar hastanede yatılı kalacağız. Ben de bütün evi dört duvara sığdırmaya çalışıyorum. En büyük destekçim yine kızım. Ben tam dibe vurmuşken Zeynep beni yukarı çekiyor. Moral-motivasyon konusunda özellikle burayı sevmesi çok güzel. Bu yüzden tedavi güzel ilerliyor. Beni zorlayan tek yönü ev yemeklerini araması oluyor. Hastaneyi seviyor. Burada okulu var. Her sabah kalkıyor, 'ödevlerim var' diyor. Tedavi 2 yıl sürecek. 2 yıl sonunda 3'üncü sınıfta olması gerekirken kayıp yaşamaması için buradaki okula kaydettirdik. Aynı zamanda kişisel gelişim hocaları geliyor. Oyun oynatıyorlar" dedi.

'ÇOK HAYALİMİZ VAR HASTALIĞI YENİNCE'

Anne Nurcan Çınar, umutlu olduklarını anlatarak, "Süreci bilmiyoruz ama umutluyuz. Çocukların hastalığı atlatma olasılığı daha yüksek yetişkinlere oranla. Zeynep o kadar hareketli ki inandıramam ben kimseyi hastalığına. Çok seviyor hastaneyi. Küçük bir kemoterapi aramız vardı geçen günlerde, dışarıya çıkacaktık; ama değerleri düşük olunca çıkamadık. Zeynep, 'olsun anne ben burayı çok seviyorum' dedi. Bana hep o destek oluyor. Zeynep normal hayatımda da çok eğlenceli, çok yerinde duramayan, kıpır kıpır bir kızdı. Hastanedeki doktorların, hemşirelerin de gözdesi oldu. Doktorlar 'lütfen Zeynep yataktan çıkma, değerlerin çok düşük' deseler bile, 'ufak ufak yürüyorum' diye onları kandırıyor. Zeynep'in en büyük hayali paten kaymak. Hastaneden çıkıp okula, örgün eğitimine de gitmeyi çok istiyor. Küçük minik kalemleri ve defterleri çok seviyor. Piknik yapmayı çok seviyor. Dışarda yemek yemeyi çok seviyor. Çok hayallerimiz var hastalığı yenince" ifadelerini kullandı.

'DOKTOR OLMAK İSTİYORUM'

Zeynep Çınar da "Uyanınca elimi yüzümü yıkayıp, okula geliyorum. Okulda ders yapıyorum. Oyunlar oynuyorum. Satranç oynuyorum. Kardeşimi çok özlüyorum. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Doktorlar tedavi ediyor beni. Annem bana kitap okuyor bana ben de tekrar ediyorum" diye konuştu.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'nden Doç. Dr. Turan Bayhan da Zeynep'in tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve bu sürecin planlandığı gibi devam edeceğini aktardı.