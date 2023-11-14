Lösemili çocuklar için profesör ' Batman' oldu

Adana'da lösemiyi yenen Kuzey Deniz ve Azra süper kahraman, doktorları ise ' Batman' kostümü giyip hasta çocuklara fidan dağıttı. Doktor ve çocuklar, 'Süper Kahramanlar Ormanı' adı verilen alana ilk fidanı dikti

ADANA - Adana'da lösemiyi yenen Kuzey Deniz ve Azra süper kahraman, doktorları ise ' Batman' kostümü giyip hasta çocuklara fidan dağıttı. Doktor ve çocuklar, 'Süper Kahramanlar Ormanı' adı verilen alana ilk fidanı dikti.

Lösemili çocukların moralini yüksek tutmak için Acıbadem Adana Hastanesi'nde Süper Kahramanlar etkinliği düzenlendi.

Lösemiye yakalandıktan sonra ilik nakli ile sağlıklarına kavuşan Kuzey Deniz Şengezer ve Azra Ölmez Süperman ve Süpergirl, Prof. Dr. Bülent Antmen ise Batman kostümü ile katıldığı etkinliğe tedavisi süren lösemi hastası çocuklar aileleriyle birlikte katıldı. Süper kahraman Kuzey Deniz ve Azra'nın çocuklara fidan hediye ettiği etkinlikte, pasta kesildi ardından dans edildi.

'Süper Kahramanlar' ormanının ilk fidanları dikildi

Lösemi hastası her çocuğun ismine özel dağıtılan fidanlar, daha sonra Sarıçam ilçesine bağlı Hakkıbeyli Mahallesi'nde Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis 'Süper Kahramanlar' ormanına dikildi. Dikilen her fidana çocuklar isimlerini yazdı ve turuncu balonları gökyüzüne bıraktı.

"Moral çok önemli"

Çocuk Hematolojisi Uzmanı ve Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Antmen, "Lösemi tedavisinde moral çok önemlidir. Onlar lösemiye karşı mücadele veren minik ama süper kahramanlar. Lösemi tedavisinde onlarla çok uzun zaman bir arada oluyoruz. Onların bu zorlu yolculuğunda yalnızca tıbbi olarak değil gülümsemeleri için de elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklar soy ismim Antmen olunca, bazen bana doktor amca yerine 'Batman amca' diye sesleniyorlardı. Hep birlikte gülüyorduk. Ben de bugün onların karşısına Batman giysisiyle çıkınca çok şaşırdılar ve eğlendiler. Onların mutlu olması her şeyden önemli" dedi.

"Benim süper kahramanlarım, çocuklar"

Löseminin tedavi edilen bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bülent Antmen, çeşitli etkinliklerle hem çocukların ve ailelerinin moralini yükseltmek hem de toplumsal farkındalığı artırmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu hastalığı sadece çeken aileler bilir. Ondan dolayı bütün toplumun bu hastalık hakkında farkındalığını artırmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Ben 'Batman' oldum belki onların gözünde bir doktor olarak kahraman benim ama asıl benim süper kahramanlarım çocuklar. Çocukların hepsi sağlıklı olduğu sürece mutlu oluyoruz, hatta mutluluktan gözümüz yaşarıyor."

"Herkes bağış yapmalı"

Lösemi tedavisinde kök hücre naklinin önemli bir yöntem olduğunu belirten Prof. Dr. Antmen, uyumlu kök hücre bulmanın çok zor olduğunu söyleyerek "Kök hücre bağışına çok ihtiyaç var. Yalnızca bir tüp kan vermek, bir çocuğun hayatını kurtarabilir. Ne kadar çok bağışçı olursa, uyumlu kök hücre bulma ihtimali artar. O yüzden herkesi kök hücre bağışı yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kardeşlerim de bizim gibi lösemiyi yenebilir"

Pandemi sürecinde özel bir organizasyonla Yunanistan'dan gelen kök hücrenin nakledilmesiyle sağlığına kavuşan Kuzey Deniz Şengezer, löseminin değil kendilerinin güçlü olduğunu söyleyerek, "Ben kahramanım. Lösemiyi yendim. Herkes lösemiyi yenebilir. Ben buna inanıyorum. Burada kardeşlerime fidanlar hediye ettik. Onlar da bizim gibi lösemiyi yenebilir. Korkmalarına hiç gerek yok, lösemi değil biz güçlüyüz" diye konuştu.

"Diğer çocuklara umut oluyoruz"

Kuzey Deniz'in annesi Özgül Şengezer, "Gerçekten duygularımı tarif edemem, çok mutluyum. Oğlumun tedavisi süren çocuklara umut vermesi beni çok mutlu etti. Onlara umut oluyoruz. Çok zorlu süreçlerden geçtik. Herkesin öncelikle iyileşeceğine inanması lazım. Bu kötü misafiri ağırlayıp göndereceğiz demesi lazım" dedi.