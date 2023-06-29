Lösemi Hastası Simay, İlik Nakliyle Sağlığına Kavuştu
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İzmir'de lösemi teşhisi konulan 11 yaşındaki Simay Hasçelik, babasından yapılan ilik nakliyle sağlığına kavuştu. Simay, kendisi gibi lösemi hastası olanlara moral vermek için etkinliklere katılıyor.
Torbalı ilçesinde özel bir firmada işçi olarak çalışan Barbaros Hasçelik (44) ve Nurdan Hasçelik (41) çiftinin 2 kızından büyüğü olan Simay Hasçelik'te 3 yıl önce kaşıntı ve alerjik şikayetler başladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde trombositleri düşen Simay'a tetkiklerin ardından bir lösemi türü olan Akut Miyoloid (AML) teşhisi koyuldu. Babasından yapılan yarı uyumlu ilik nakliyle sağlığına kavuşan Simay, hastalığı süresince ona en büyük desteği veren LÖSEV gönüllüsü oldu. Kazım Paşa Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Simay Hasçelik, lösemililer için hazırlanan tüm etkinliklere de katılıp, onlara "Ben başardım siz de başarabilirsiniz" dediğini söyledi. Bazen bisikletiyle katıldığı bu etkinliklerde afiş de dağıttığını söyleyen Hasçelik, deprem konusuyla ilgili yazıları bulunduğunu ve gezegenlerle ilgili kaleme aldığı bir masalın kitapta basıldığını da aktardı. Hasçelik, "Lösemili çocuklar için düzenlenen palyaçolu etkinliklere katılıyorum. Daha önce vapurdan gökyüzüne balon bırakmıştık. Gönüllüler sayesinde eğlendik. Bandomuz da vardı. Tiyatro gösterilerine katıldık" dedi.Kendisi gibi tüm hasta çocukların morallerini yüksek tutmalarını isteyen Hasçelik, "Onlar da iyileşebilir. Mutlu olabilir. Hastane ortamını hapishane gibi hissetmeyip yeni bir dünyaya açılabilir" ifadelerini kullandı.'SIMSIKI ÇOCUKLARINA TUTUNSUN, BUNU GRİP GİBİ DÜŞÜNSÜNLER'Simay'ın yeni yaşamında ona en büyük desteği veren babası Barbaros Hasçelik de tedavisi devam eden tüm çocuklar ve ailelerine mutlu kalmaya devam etmelerini önerdi. Ailelerden morallerini hiç bozmayıp, sımsıkı çocuklarına tutunmalarını isteyen Barbaros Hasçelik, "Bunu artık grip gibi düşünün. Kimse üzülmesin. Biz hep mutlu kaldık" dedi.Kızının sağlığına kavuşması için zorlu bir süreci geride bıraktıklarını anlatan Hasçelik, şöyle devam etti: "Simay için ilik nakli gerekiyordu. O günleri yaşamak istemeyiz moralimiz bozuldu ama çocuğumuz için ayakta kaldık. Kemoterapi başladı. Uyumlu nakil bulamayınca benden yarı uyumlu nakil yapmaya karar verdiler. Ben hazırdım. Kızım için canımı bile verebilirdim. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyathane ortamında nakil için omurilikten iki iğneyle kan alındı. Ertesi gün de aferez yoluyla koldan kola dolaşım yapıldı. Zorluk çekmedik. Bunlar basit işlemler. İlik nakli iki yıl önce 1 Nisan'da oldu. 15 Nisan'da naklin tuttuğunu öğrendik. En önemlisi sabırdır. Bizim gibi olan aileler de hep olumlu düşünsünler. Çünkü olumlu düşününce çocuğuna yansıyor. Yıkılmadık ayaktayız. Simay'ımız da iyileşti. İyileşecek gözüyle baktık hep. Allah geride kalan çocuklara şifa versin."'SİMAY HİÇ GÖZYAŞI GÖRMEDİ'Anne Nurdan Hasçelik de "Yorucu ve korkutucu bir süreçti. Hepsine göğüs gerdik. Zaman zaman kapansam da bunları Simay'a hiç hissettirmedim. Hiç gözyaşı görmedi. Gün gelecek, buradan çıkacağız, aynı şekilde koşup oynayacağız, diye hayal kurduk. Lösemililer, hiçbir zaman karamsar olmasınlar. Herkesin başına gelebilir. Kurallara uyup olması gerektiği gibi beslendik, gezdik. Bunlar da iyileşmede etkili oldu. Moral motivasyon çok önemli" diye konuştu. 'SİMAY ATLATTI, DİĞER ÇOCUKLARIMIZ DA ATLATACAK'LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne ise tüm çocuklara umut aşılamak için çalıştıklarını belirterek "Hem gençler hem iyileşen çocuklarımızla bir aile gibi pek çok çalışma yürütüyoruz. Simay iyileşti ama geride kalan kardeşleri için elinden gelen tüm desteği veriyor. Şu an kurban dönemi nedeniyle kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Simay bisikletiyle bize katılıyor. Bilgilendirici broşürleri bizlerle birlikte herkese iletiyor. Dans çalışmaları, etüt çalışmalarına katılıyor. Atölyelere dahil oluyor. Birbirimizden hiç kopmadık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz ki diğer kardeşlerimize de umut olalım. Bu hastalığımızın tedavisi var. Simay atlattı, diğer çocuklarımız da atlatacak, mesajını vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Vakfın bağışlarla ayakta durduğunu kaydeden Edirne, "Bizler vekaleten kurbanları kabul edip 12 ay boyunca ailelere ulaştırıyoruz. Kişiler bağışlarını vakfımıza iletebilirler. Bizler de çocuklarımızın protein ağırlıklı beslenmesi için bu yardımları ailelere ulaştırarak bağışıklık sistemini destekliyoruz. Halkımızın desteklerini bekliyor olacağız" dedi. DHA)