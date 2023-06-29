Lösemi Hastası Simay, İlik Nakliyle Sağlığına Kavuştu

Torbalı ilçesinde özel bir firmada işçi olarak çalışan Barbaros Hasçelik (44) ve Nurdan Hasçelik (41) çiftinin 2 kızından büyüğü olan Simay Hasçelik'te 3 yıl önce kaşıntı ve alerjik şikayetler başladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde trombositleri düşen Simay'a tetkiklerin ardından bir lösemi türü olan Akut Miyoloid (AML) teşhisi koyuldu. Babasından yapılan yarı uyumlu ilik nakliyle sağlığına kavuşan Simay, hastalığı süresince ona en büyük desteği veren LÖSEV gönüllüsü oldu. Kazım Paşa Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Simay Hasçelik, lösemililer için hazırlanan tüm etkinliklere de katılıp, onlara "Ben başardım siz de başarabilirsiniz" dediğini söyledi. Bazen bisikletiyle katıldığı bu etkinliklerde afiş de dağıttığını söyleyen Hasçelik, deprem konusuyla ilgili yazıları bulunduğunu ve gezegenlerle ilgili kaleme aldığı bir masalın kitapta basıldığını da aktardı. Hasçelik, "Lösemili çocuklar için düzenlenen palyaçolu etkinliklere katılıyorum. Daha önce vapurdan gökyüzüne balon bırakmıştık. Gönüllüler sayesinde eğlendik. Bandomuz da vardı. Tiyatro gösterilerine katıldık" dedi.

Vakfın bağışlarla ayakta durduğunu kaydeden Edirne, "Bizler vekaleten kurbanları kabul edip 12 ay boyunca ailelere ulaştırıyoruz. Kişiler bağışlarını vakfımıza iletebilirler. Bizler de çocuklarımızın protein ağırlıklı beslenmesi için bu yardımları ailelere ulaştırarak bağışıklık sistemini destekliyoruz. Halkımızın desteklerini bekliyor olacağız" dedi. DHA)