Üye Girişi
Haberler

Lösemi Hastalarında Tam İyileşme Oranı Yüzde 90'a Ulaşıyor

Lösemi Hastalarında Tam İyileşme Oranı Yüzde 90'a Ulaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Onkoloji-Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Demirkaya, standart risk grubundaki lösemi hastalarında tedaviyle tam iyileşme oranının yüzde 90'lara ulaştığını açıkladı. Lösemi tedavisinde kemoterapinin önemine dikkat çekilen açıklamalarda, löseminin nedenleri ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler verildi.

Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Onkoloji-Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Demirkaya, standart risk grubundaki lösemi hastalarında, tedaviyle tam iyileşme oranının yüzde 90'lara ulaştığını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Metin Demirkaya, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda, halk arasında kemik iliği kanseri olarak bilinen lösemi ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Kemik iliğinin, kan bileşenlerinin yapıldığı ana organ olduğunu aktaran Demirkaya, "Kan hücrelerinin bir çok çeşidi vardır (eritrositler, trombositler, lökositler) ve her bir kan elemanının görevleri farklıdır. Kemik iliğinde ana (kök) hücreden yapılan bu hücreler olgunlaşarak kana karışırlar." diye konuştu.

Demirkaya, lösemide kemik iliğinde anormal yapıdaki lökositlerin kontrolsüz ve aşırı miktarda çoğaldığını ve normal hücrelerin yerini aldığını belirterek, anormal lösemi hücrelerinin önce kemik iliğine, sonra da vücudun tüm bölgelerine yayıldığını dile getirdi.

Standart risk grubundaki lösemili hastaların tam iyileşme oranının tedaviyle yüzde 90'lara ulaştığını aktaran Demirkaya, "Yüksek riskli grupta bu oran biraz daha düşüktür. Tedavide kullanılan ilaçların bazı yan etkileri olabilmekle birlikte, kemoterapisiz iyileşme mümkün değildir ve ilaç kullanımı zorunludur. Ayrıca her hastada bu yan etkiler görülmeyebilir." ifadelerini kullandı.

Lösemiye bağlı gelişen şikayetlerin, kemik iliğinde normal hücre yapılamamasının sonucu olduğuna dikkati çeken Demirkaya, şunları söyledi:

"Örneğin yeterli eritrosit (alyuvar) olmadığı için hastada kansızlık bulguları (solukluk, halsizlik, çabuk yorulma) gelişir. Trombosit sayısı düşer ve burun ve diş eti kanamaları, ciltte peteşi denen cilt altı kanamaları ve aşırı morluklar görülür. Lökositler (akyuvar) yapılamadığından hasta enfeksiyonlara karşı savunmasızdır ve uzun süreli ateş ve ciddi enfeksiyonlar nedeni ile hastaneye başvurabilir."

"Tanı, fiziki muayene ve sonrasında uygulanacak testlerle kesinleşir"

Prof. Dr. Demirkaya, kemik iliğinden kana karışan lösemi hücreleri tüm vücuda yayıldığına ve boyun, koltuk altı ve kasıktaki lenf bezlerinde anormal büyüme görüldüğüne işaret ederek, göğüs boşluğunda birikerek solunum sorunları ve karaciğer ve dalakta birikerek ise karın şişliği oluşturabileceğini kaydetti.

Lösemi hastalarının çoğunda şikayetlerin oldukça belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına rağmen bazıların ise sinsi bir başlangıç gösterebileceğini kaydeden Demirkaya, bu nedenle tanı gecikmeleriyle karşılaşılabildiğini aktardı.

Demirkaya, tanının fiziki muayene ve sonrasında uygulanacak testlerle kesinleştirileceğini söyleyerek, "Öncelikle tam kan sayımı ve kanın mikroskopik incelenmesi yapılır ve şüphe devam ediyor ise kemik iliği incelemesi ile kesin tanı konulur. Tam kan sayımında lökosit sayısında aşırı artış, trombosit sayısında azalma ve kırmızı kan hücrelerinde düşme görülebilir." açıklamasını yaptı.

Löseminin kesin sebebi bilinmediğine işaret eden Demirkaya, lösemi gelişiminin tek bir nedene bağlı olmadığını, hastalığın gelişiminde etkili olduğu düşünülen faktörlerin genetik faktörler, iyonize radyasyon, kimyasal maddeler ve bazı virüsler olduğuna dikkati çekti.

Demirkaya, lösemi tedavisindeki en etkin tedavi yönteminin kemoterapi olduğunu söyleyerek, "Klasik kemoterapi ilaçları dışında bazı hasta gruplarında sadece lösemi hücrelerini etkileyen akıllı ilaçlar kullanılmaktadır. Ayrıca bazı hastalara kemik iliği nakli de ilave tedavi olarak uygulanmaktadır. Kemoterapi süreci 1-2 yıl sürmektedir. Tedavi sürecinde hastanede yatış süreleri uzundur. Bu süreçteki zorluklar, hasta ve ailelerine destek olmakla azaltılabilir." değerlendirmesini yaptı.

Tedavinin bittikten sonra hastalığın tekrarlama riski olduğunu ifade eden Demirkaya, bu riskin yıllar geçtikçe biraz daha azaldığını kaydetti.

Demirkaya, tedavinin üstünden 5 yıl geçtikten sonra tekrarlama riskinin oldukça düşük düzeylere indiğini belirterek, "Tedavi sonrası tam iyileşme sağlanan çocuklar normal bir yaşam sürecine girerler. Bu çocukların sağlık kontrollerini düzenli yaptırmaları gereklidir." dedi.???????

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Sağlık
'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma

Parmak sallayarak devlete tehditler savuran DEM Partili isim hakkında soruşturma

 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan 'Cesedi neden parçalamadın' sorusuna pes dedirten yanıt

"Cesedi neden parçalamadın" sorusuna verdiği yanıt saç baş yoldurur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuncer Bakırhan ne dedi? Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma mı başlatıldı? Tuncer Bakırhan kimdir, hangi partiden? Tuncer Bakırhan kaç yaşında ve nereli? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI: İSKİ 7 Kasım baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? FED faizi indirirse altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları düşer mi? Narin'in annesi ile amcası arasında ilişki mi var? Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi! SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar duruşmada ne dedi? Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar neler söyledi? ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI: 2025 yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur? Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret tahminleri! Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? A101 7 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 7 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.