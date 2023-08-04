- Lise öğrencisi geliştirdi, bir fotoğrafla cilt kanseri teşhis edilebilecek

SİVAS - Sivas'ta lise öğrencisinin geliştirdiği yapay zeka projesiyle ile birlikte şüpheli alanın fotoğrafının sisteme yüklenmesiyle cilt kanseri erken teşhis edilebilecek.

Yaz mevsiminde insanların fazla güneşlenmesiyle ve çevresel faktörlerden etkisiyle binlerce insan cilt kanserinden hayatını kaybediyor. Sivas Bilişim Teknolojileri Lisesi öğrencisi Muhammed Emin Korkut geliştirdiği yapay zeka programıyla cilt kanseri erken teşhis edilebilecek. Hastanın şüpheli bölgesinden çekilen fotoğrafı sisteme yükleyerek içerisinde bulunan 3 farklı modelden analiz ediliyor. Korkut, yaptığı projeyle hem doktorun iş yükünü azaltmayı planlıyor hem de cilt kanserinde erken tanı sağlanmasını hedefliyor. Kayseri Yazılım Bölge birincisi ve Türkiye 9'uncusu olan Korkut, projeyi çok daha geliştirmeyi de düşünüyor.

"Erken teşhis ederek ölüm oranlarını azaltmayı amaçlıyorum"

12'inci sınıf öğrencisi Muhammed Emin Korkut, yaptığı yapay zeka projesiyle cilt kanserini erken teşhis edip ölüm oranlarını azaltmayı amaçladığını söyleyerek, "Bu projemde derin modellerle cilt kanserini erken teşhis edebilecek bilgisayar destekli tanı sistemi gerçekleştirdim. Bu projemiz yapay zekayı cilt kanserini erken teşhis ederek ölüm oranlarını azaltmayı amaçlıyor. Önceden eğitimmiş cilt kanserlerini teşhis edebilecek 3 farklı modelim var. Bu modelleri sıra sıra analiz edebilmek için hastanın şüpheli bölgesine ait bir fotoğrafı programa yüklüyorum. Yüklenen fotoğraf programın 3 farklı modelinde ayrı ayrı analiz ediliyor. Bunların her bir sonucu sıfır ila bir soruna göre sıralanıyor. Aralarında en çok doğruluk skoruna sahip olan cilt kanseri türü doktora yardımcı bir araç olarak sunuluyor. Bir yapay zekası yüzde yüz doğruluk oranına ulaşamaz ama yüksek doğruluk oranlarına ulaşabilir. Benim programım doğruluk tespit edebilme açısından yüzde 68 başarı oranına sahip. Bu oran nesne tanıma algoritmaları, elimizdeki veriler sürekli teknolojinin gelişmesiyle daha da artacaktır. Bunun üzerine çalışmalarımız devam ediyor "dedi.

"Güneşlenme riski arttırıyor"

Korkut, cilt kanserinin güneşlenmeye zaman ayırdıkça günden güne arttığından bahsederek, "Okuduğum iki yüksek lisans tezinde doktorların hata yapma oranından bahsediyordu. Bunun üzerine de cilt kanserinde yaşanan ölüm oranları insanların güneşlenmeye daha fazla zaman ayırdığı için günden güne artıyor. Doktorun iş yükünü hafifletmek ve cilt kanserinde görülen ölümleri azaltmak için bu projeyi geliştirdim. Bu programa yaz ayında başladım ve yaklaşık 5 ayda programı bitirdim. Kayseri Yazılım Bölge birinciliği aldım ve Türkiye finallerine davet edildim. Türkiye finallerinde de teşvik ödülü aldım ve Türkiye 9'uncusu oldum bu ödülle" ifadelerini kullandı.