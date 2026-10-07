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Kütahya'ya sevk edilen bebek, diyafram hernisi tedavisinin 25. gününde taburcu edildi

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Kütahya'ya sevk edilen bebek, diyafram hernisi tedavisinin 25. gününde taburcu edildi
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Afyonkarahisar'dan Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve doğuştan diyafram hernisi bulunan bebek, 25 günlük tedaviyle taburcu edildi. Ameliyatı yapan Prof. Dr. İbrahim Uygun, bebeğin karaciğer, dalak, mide ve bağırsaklarının büyük bölümünün göğüs kafesinde olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'dan Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen, karaciğer, dalak, mide ve bağırsaklarının büyük bölümü göğüs kafesinde bulunan bebek, ameliyat ve yoğun bakım tedavisinin ardından 25 gün sonra taburcu edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya Şehir Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, yenidoğan ile çocuk yoğun bakım üniteleriyle sadece kente değil çevre illere de hizmet verdiğini söyledi.

Uygun, "Birçok hastamızın takip ve tedavisini burada yapıyor, gerekli hallerde ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Son olarak Afyonkarahisar'dan kabul ettiğimiz bir bebeğimizde, çok nadir görülen konjenital diyafram hernisi (göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diyaframda bir açıklık veya eksiklik nedeniyle karın içi organların göğüs boşluğuna çıkmasıyla oluşan doğum kusuru) mevcuttu." dedi.

Hastalığın doğuştan karın ile göğüs kafesini ayıran zarın yırtık olmasına bağlı geliştiğini ve hayati tehlikesinin son derece yüksek olduğunu vurgulayan Uygun, şunları kaydetti:

"Bu hastamızın önemli özelliği, karaciğer, dalak, mide, ince bağırsaklar ve kalın bağırsağın büyük bir kısmı dahil olmak üzere hemen hemen bütün organlarının karında değil, göğüs kafesinde bulunmasıydı. Bu durum nedeniyle sol akciğeri neredeyse yok denecek kadar az gelişmişti. Yenidoğan ve çocuk yoğun bakım uzmanlarımızın hazırlıklarının ardından hastamızı uygun zamanda ameliyata aldık. Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik."

Uygun, cerrahi müdahale kadar ameliyat sonrası bakımın da büyük önem taşıdığının altını çizerek, yenidoğan yoğun bakım ekibinin tecrübesi sayesinde hastaya nitrik oksit tedavisi uygulandığını ve bu sayede bebeğin hayata tutunmayı başardığını dile getirdi.

Hastaneye kabul edilmesinden itibaren 25 günlük süreçte ameliyat ve bakım süreci tamamlanan bebeğin sağlıkla taburcu edildiğini ifade eden Uygun, böyle yüksek riskli bir hastayı sağlığına kavuşturmaktan dolayı ekip olarak büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

"Ağabeyine doğum günü hediyesi olacak"

Anne Özge Çalkı ise zorlu bir dönemi geride bıraktıklarını, doktorların ve sağlık ekibinin yaklaşımı sayesinde umutlarını kaybetmediklerini ifade etti.

Bebeklerine Alparslan adını verdiklerini aktaran Çalkı, "Yarın ağabeyinin doğum günü, ona doğum günü hediyesi olarak gelecek oğlum inşallah. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz." dedi.

Baba İsmail Çalkı da doğumun ardından doktorların hayati risk uyarısı üzerine acilen Kütahya'ya sevk edildiklerini dile getirdi.

Hastanede 25 gün süresince eşinin ve bebeğinin yanında kaldığını dile getiren Çalkı, emeği geçen sağlık personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

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