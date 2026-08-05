Tıbbi Sekreter İshak Orman'a Teşekkür Belgesi

Kütahya Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı süre boyunca Acil Servis'te özveriyle hizmet veren Tıbbi Sekreter İshak Orman, kurumdan ayrılması dolayısıyla düzenlenen programda teşekkür belgesiyle onurlandırıldı.

Hastane yönetimi tarafından gerçekleştirilen törende, Başhekim Yardımcısı Dr. Gökhan Özboz, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü Ceylan Özel ile Müdür Yardımcısı Hüseyin Şahin tarafından İshak Orman'a, hastaneye sunduğu katkılar ve fedakar çalışmaları dolayısıyla teşekkür belgesi takdim edildi.

Programda, Acil Servis'te görev yaptığı süre boyunca gösterdiği gayret, sorumluluk bilinci ve özverili hizmetlerinden dolayı Orman'a teşekkür edilirken, sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz şekilde yürütülmesinde idari personelin de önemli bir görev üstlendiği vurgulandı.

Hastane yöneticileri, İshak Orman'ın görev yaptığı süre boyunca kuruma sağladığı katkılarından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, yeni görev ve çalışma hayatında kendisine sağlık, başarı ve kolaylıklar temennisinde bulundu.

Kütahya Şehir Hastanesi yönetimi, kurum bünyesinde görev yapan tüm personelin emek ve fedakarlığını önemsediklerini belirterek, hizmet süresi boyunca özveriyle çalışan personelin katkılarının her zaman takdir edildiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı