Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Sağlıkta Yenilikçi Projeler

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) bünyesindeki Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (KUYAM) akademisyenlerden oluşan 10 kişilik ekibin yapay zeka, kanser ve bor madeniyle ilgili 12 yenilikçi projesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından (TÜSEB) 15 milyon lira destek aldı.

KSBÜ Tıp Fakültesi bünyesinde 2019 yılında kurulan KUYAM'da AR-GE çalışmalarının yanı sıra hücre kültürü, preklinik (klinik öncesi) araştırmalar ve hayvansal deney çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Merkezde çalışmalarını sürdüren 10 akademisyenin "Elektro-tekstil tabanlı, mobil uygulama destekli, yapay zeka temelli yatak yarası önleme ve hasta izleme sistemi geliştirilmesi ve klinik testlerinin yapılması", "Basınç yaralanmalarında fekal mikrobiyata transferinin yara iyileşmesi üzerine etkilerinin biyo-inovatif yönden değerlendirilmesi" gibi sağlıkta yapay zekanın kullanımı, kanser, diyabet, yerli ve milli biyomalzeme üretimine yönelik hazırladığı 12 proje, TÜSEB tarafından 250 bin ile 3 milyon lira arasında değişen miktarda toplam 15 milyon lira destek almaya hak kazandı.

KUYAM Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Kar, AA muhabirine, Türkiye'nin sağlıktaki milli dönüşümünde güçlü bir AR-GE üssü olduklarını belirterek, eğitime ve topluma katkı sağlayan, bilimde yeniliklerin üretildiği merkez haline geldiklerini söyledi.

Kütahya'nın Türkiye'nin en büyük bor madeni rezervlerine sahip olduğuna dikkati çeken Kar, şöyle konuştu:

"Merkezimizde borla ilgili önemli çalışmalar da yapıyoruz. Çalışmalarımızda fikirden ürüne dönüşüm yolculuğu sergilenmektedir. 'Milli ve yerli' sloganıyla çıktığımız bu yolda özellikle bor madeniyle ilgili yaptığımız sağlık alanındaki çalışmalarımızla ülkemize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda büyük mesafeler katettik."

Kar, deney aşaması bitmek üzere olan, bor madeni kullanılarak yapılan bilimsel çalışmalar tamamlandığında bu ürünün sağlık alanında kullanımına yönelik büyük katkı sağlanacağını vurguladı.

"Stratejik teknoloji geliştirme merkezi işlevi görüyoruz"

Kar, KUYAM'da geliştirilen 12 projeye TÜSEB tarafından 15 milyon lira destek sağlandığını söyledi.

"Merkezimiz hem ulusal, hem uluslararası projelerde yer almaktadır." diyen Kar, şöyle devam etti:

"Bu yıl içinde TÜSEB, 12 projemizi destekledi. Bu projeler kapsamında yerli ve milli biyomalzeme üretimi, 3D yazıcı ve analiz cihazlarıyla prototipleme, yüksek teknolojiye dayalı yerli ürün geliştirme, sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik yapısal çözümler hayata geçirilmektedir. KUYAM, bu yönüyle yalnızca bilimsel üretim değil aynı zamanda stratejik teknoloji geliştirme merkezi işlevi görmektedir."

Doç. Dr. Fatih Kar, "Aklımızda sağlık" sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, merkez olarak sağlık alanında milli ve yerli çalışmalara odaklandıklarını vurguladı.

Kar, merkezin tıbbi biyokimya, moleküler biyoloji, bilgisayar mühendisliği, diş hekimliği, sağlık bilimleri ve temel bilimler gibi birçok disiplinden uzman akademisyenlerin bir araya geldiği yapıda olduğunu sözlerine ekledi.