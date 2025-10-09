Kürsüde peruğunu çıkaran CHP'li Nurten Yontar kanseri yendiğini duyurdu

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada peruğunu çıkararak meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu. Bu yıl aynı kürsüye yeniden çıkan Yontar, hastalığı tamamen yendiğini açıkladı.

"BUGÜN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE KARŞINIZDAYIM"

Yontar, Meclis kürsüsündeki konuşmasında erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı ve kadınlara çağrıda bulundu:

"Bugün sağlıklı bir şekilde karşınızdayım. Ve şimdi sadece kadınlardan değil, hepimizden bir dileğim var. Geç kalmayın. Kendi bedeninizi tanıyın ve korkmadan kontrollerinizi yaptırın. Unutmayın; bir muayene erken teşhis, bir hayat demek olabilir."

"BU SAVAŞ UMUTLA, CESARETLE, SEVMEKLE KAZANILIYOR"

Yontar, meme kanserine karşı farkındalık mesajlarını sürdürdüğü konuşmasında, duygusal ifadelerle yaşadığı süreci paylaştı:

"Bir kadının yaşam süreci boyunca meme kanserine yakalanma riski yüzde 13'tür. Hastalığı ilk duyduğum an 'Neden?', 'Niçin ben, zamanı mıydı?' diye sorular sordum kendi kendime. Bu savaş sadece bedenle değil, umutla, cesaretle, yaşamı, ailenizi, işinizi sevmekle, kararlılıkla kazanılıyor."

"HASTALIĞA YAKALANMA RİSKİ 20 YAŞINA KADAR DÜŞTÜ"

Kansere karşı sağlıklı beslenme çağrısı da yapan Yontar, "İstatistikler bize hastalığa yakalanma riskinin 20 yaşına kadar düştüğünü göstermektedir. Hareketsiz yaşamımızı beslenme düzenimizi değiştirmeli, alkol ve sigara tüketimini azaltmalı, yağlı ve tatlı yiyecekleri bırakmalıyız." diye konuştu.

"KETEM EKSİK, HİZMET YETERSİZ"

Konuşmasında Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri'ne de (KETEM) değinen Yontar, mevcut merkezlerin sayıca yetersiz olduğunu belirterek, "Birçok merkezimizde uzman doktor, radyoloji teknisyeni ve sağlık personeli eksikliği vardır, mamografi cihazları sınırlıdır; bazı KETEM'lerde tek bir cihaz var ve bu, aylar süren randevu kuyruklarına neden olmaktadır." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Yontar, Sağlık Bakanlığı'na açık çağrıda bulunarak, "KETEM'lerin sayısı artırılmalı, tüm merkezler tam donanımlı hâle getirilmeli, personel atamaları hızla yapılmalı, mobil KETEM uygulamaları çoğaltılarak en ücra köylere, kasabalara ulaşılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'daki durumu örnek göstererek "Toplam 1 milyon 215 bin nüfusa sahip, buna mukabil 3 tane KETEM ve 1 tane mobil KETEM bulunmakta" diyen Yontar, her ilçeye en az bir KETEM kurulması gerektiğini söyledi.

Yontar, meme kanseri tedavisinde kullanılan bazı akıllı ilaçların SGK tarafından ödenmediğini, meme implantlarının da kapsam dışında bırakıldığını belirtti. Yontar, "Bazı akıllı ilaçların doktorların istemesine rağmen SGK tarafından ödenmediği bilgisi tarafımıza gelmektedir. Meme dokusu alınmış kişilere uygulanan meme implantlarının da ödenmediği bilinmektedir." diye konuştu.

Nurten Yontar'ın sözleri Meclis'te duygusal anlar yaşanmasına neden olurken, milletvekilleri Yontar'ı ayakta alkışladı. Milletvekili, konuşmasını meme kanseriyle mücadele eden tüm kadınlara umut ve cesaret dilekleriyle tamamladı.