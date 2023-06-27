"Kesilen kurban etlerini üst üste koymayın"

Hayvanla mücadele ederek değil, düzgün kesilmeli

DÜZCE - Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Şerif Ali Karanfil kurban ile ilgili önemli uyarılarda bulunarak, "Etlerin üst üste konulmaması önemli. Etimizi dinlendirirken üst üste koyulan etler bozulmalara, kızışmalara sebebiyet verecektir" dedi.

Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Şerif Ali Karanfil, kurban ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Hayvana zarar vermeden yatırıp kesmenin önemli oluğunu ifade eden Karanfil, "Kurbanımızı öncelikle hijyen şartlarız düzgün ortamlarda keseceğiz. Hayvana çok zarar vermeyen yatırma teknikleri ile işkence çektirmeden yatırdıktan sonra kesilmiş hayvanın etini daha uzun süre dayanabileceğini unutmayacağız. Dolayısıyla hayvanla mücadele ederek kesmekten ziyade tedbirlerimizi alıp düzgün bir şekilde uğraş vermeden hayvana da fazlaca da yorgunluk vermeden kesme tekniğiyle kestikten sonra etimizi 1-2 saat içerisinde iç organları dışarıya çıkaracak şekilde hazır edilmesi gerekecek. Hayvanımızı parçaladık bu parçaladığımız şuanki mevsimsel ısılara baktığımızda ortalama 24-25-26 derece bantlarında bir ısı görünüyor Kurban Bayramı sıralarında. Hayvanımızın etinin daha iyi şartlarda muhafaza olması için 14-15 derecelerde 3-4 saat dinlendirilmesi yani 37 derecelik vücut ısısını 3-4 saat boyunca düşmesini sağlamak gerekir. Bunu yaptıktan sonra etimizi buzdolabına koyabilecek formatta hazırlamak gerekecek. Yani 4-6 saatlik ısısına göre sürenin sonunda etimizi yumruk büyüklüğünde parçalar halinde üst üste gelmeyecek şekilde buzdolabında muhafaza edebiliriz. Kıyma buzdolabında 2 gün, parça etlerimiz 5-6 gün dayanır daha uzun süre bekleyeceksek derin dondurucuya koymak gerekir" ifadelerinde bulundu.

Etlerin muhafazası önemli

Karanfil, etlerin üst üste konulmaması gerektiğini işaret ederek, "Etlerin üst üste konulmaması önemli. Etimizi dinlendirirken üst üste koyulan etler bozulmalara, kızışmalara sebebiyet verecektir. Buda bizim sağlığımız tehdit edecektir. Bu söylediğimiz optimum şartları oluşturduktan sonra bekleyen etimizde gıda olarak tüketmemize imkan sağlayacaktır. Eğer düzgün bir şekilde muhafaza edilmese etteki 1 tane bakterinin 5-6 saatte 13-15 milyar sayılarına ulaştığını bilmemiz gerekecek. Eti bozacak olan mikropları içinde üreme şansının yüksek olduğunu bilmek gerekiyor. Bu şatlara özen gösterelim ki insanlarımız bunlardan hastalık kapmasın ve etlerimiz daha uzun süre dayansın" şeklinde konuştu.